Histoire d’amour à rebond

Je vous avais écrit il y a quelques mois pour vous faire part de mon histoire amoureuse avec un type rencontré sur le net. Lequel avait rompu quelques mois plus tard devant mon insistance à vouloir partager son quotidien, parce qu’il avait déjà une femme dans sa vie. Le choc de cette nouvelle qui m’était inconnue, m’avait fortement refroidie face à lui. Jene supporte pas le mensonge.

Et bien ce monsieur est revenu vers moi en s’excusant, et m’a demandé si j’accepterais de le revoir quand même, vu qu’il s’était attaché à moi et que j’étais une merveilleuse amante. Ça m’a flattée et j’ai accepté de le revoir de temps en temps. Sauf que même si sexuellement parlant c’est un plus, je me sens mal là-dedans.

Une femme blessée

Quand on se sent mal de jouer le rôle de la roue de trop dans un carrosse, on quitte le carrosse, tout simplement.