Inauguration du premier Club Med au Canada!

Le 29 novembre dernier, le Club Med Québec-Charlevoix a été officiellement inauguré en présence du Premier Ministre du Québec, Monsieur François Legault, de la Ministre du tourisme du Québec, Caroline Proulx, du nouveau maire de Petite-Rivière-Saint-François, Jean-Guy Bouchard et son prédécesseur Gérald Maltais ainsi que de nombreux dignitaires et invités.

Le grand patron et visionnaire du Massif de Charlevoix, Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil, a offert aux invités et médias présents une allocution enthousiaste et sensible. Il faut dire que 10 années furent nécessaires pour faire de ce rêve une réalité avec la complicité, bien sûr, du président et directeur général des Clubs Med dans le monde, Henri Giscard d’Estaing, fils de l’ancien président de la République Française Valéry Giscard d’Estaing, qui dirige les destinées du club depuis 2002.

10 ans pour réussir ce défi qui a connu des hauts et des bas, des annulations, des retards, sans compter la pandémie mondiale de Covid 19 qui nous affecte encore. Un investissement de 130 millions de dollars, des centaines d’emplois direct et indirect, monsieur Giscard d’Estaing était ému de présenter au monde entier, le premier Club Med au Canada, reconnaissant des aides gouvernementales et locales et du bonheur qu’il souhaite, avec son équipe, créer dans l’esprit des clients.

Le Club Med est officiellement ouvert depuis le 3 décembre et affiche complet pour tout le mois de décembre. Je pense qu’il ne sera pas aisé de pouvoir profiter de ce lieu spectaculaire et des pistes de ski du Massif rapidement, mais c’est une bien bonne nouvelle lorsque l’on y pense.

L’autre bonne nouvelle pour les amoureux du Club Med est que celui-ci offrira de nombreuses formules d’accueil, que ce soit pour un court ou long séjour.

Il est donc possible de pouvoir y séjourner 2⁄3 jours, en couple ou avec les enfants. Les prix par personne commencent à 245$, cela inclut évidemment tous les repas, les animations et les passes de ski.

Il est possible de faire les locations de ski et d’équipement sur place, moyennant un supplément.

Le lieu est carrément magique, sincèrement et rend bien justice aux grandes étendues du Québec dans l’imaginaire des touristes qui souhaitent découvrir un Club Med sans cocotiers.

Les grandes baies vitrées sur le majestueux Fleuve Saint-Laurent donnent une vue à couper le souffle.

Photo courtoisie

Que c’est beau le Québec, a répété le Premier Ministre, il a même stipulé que la région de Charlevoix était sa région préférée et que celle-ci n’avait rien à envier au reste du monde.

Pour les amoureux de relaxation, il y a un spa, des soins avec supplément, une très jolie piscine, des bains froids et chauds avec vue, là encore, c’est magnifique.

Les activités sportives sont le point fort du Club Med, tout le monde le sait et le Club Med Charlevoix ne fait pas exception. Un vaste programme de ski et d’activités sont conçus afin de répondre idéalement à tous les niveaux, pour les petits et les grands, sans oublier le ski de chalet ensuite offrant tout ce dont on peut souhaiter.

Le site est vraiment magnifique, le bâtiment (Le village) est un ensemble de structures architecturales moderne, cubique ou rectangulaire, étonnant dans cet environnement, mais laissant toute la place à la nature dès que l’on est à l’intérieur.

Photo courtoisie

Les aménagements et design sont sans fioriture, c’est contemporain, de très hauts plafonds et espaces donnent une vraie impression de grandeur, le tout est actuel, sobre. Les concepteurs ont voulu se tenir très loin de ma cabane au canada si chère à la chanteuse Line Renaud et sincèrement, c’est heureux. Cela n’empêche pas les clins d’œil aux traditions québécoises, comme cette spectaculaire courtepointe à la réception du village du Club, réalisée par les Ateliers Charlevoix.

Les 302 chambres sont empreintes de couleurs chaleureuses. La literie est de qualité, les espaces sont intelligemment divisés, permettant de se mouvoir sans problème. Les rangements, entre autres, sont nombreux et pratiques, surtout avec les enfants.

Comme dans tous les Club Med, il y a un grand espace festif (L’Amphithéâtre) permettant de voir et participer avec les nombreux animateurs de GO du Club à d’énergies soirées. Les groupes musicaux sont particulièrement talentueux, le party risque d’être permanent. Un vrai lieu de rassemblement et de vie pour les belles soirées, complété d’un grand bar et une terrasse adjacente.

Côté cuisine, Roberto Piccininni, le chef exécutif, acteur du Club Med depuis 20 ans n’en est pas à sa première aventure.

Il pourra compter sur des ressources locales, puisqu’il souhaite mettre en avant les producteurs et produits locaux. Il y a d’ailleurs un mur de gourmandises et produits locaux. En vedette, des produits de la belle région de Charlevoix, comme le vin de tomate Omerto créé par Pascal Miche à Baie Saint Paul. Le Migneron de Charlevoix où le fameux fromage est bien présent dans tous les restaurants du Club Med Québec Charlevoix.

Vous pourrez également y déguster des gins du Québec, que ce soit le Menaud ou le Charlevoyou, pour la petite histoire, j’ai appris que les gens de la région que se connaissent bien se taquine volontiers en disant, lui, c’est un Charlevoyou, comme quoi, il ne faut pas toujours chercher trop loin pour trouver un nom, celui-ci est parfait.

Rêvons donc nous aussi pour que cet esprit culinaire québécois et nos produits d’artisans se retrouvent dans d’autres Clubs Med, partout dans le monde.