Je suis convaincu que le cours d’ECR est vraiment pertinent

Je suis enseignant au secondaire et je donne le cours d’éthique et de culture religieuse depuis sa création. Ces temps-ci, je ne me reconnais pas du tout dans plusieurs commentaires sur l’abolition de ce cours.

En effet, certains en parlent comme étant toxique, visant à introduire un enseignement religieux multiconfessionnel à l’école, réduisant la culture à la religion, étant une propagande au service du multiculturalisme et de l’idéologie des accommodements raisonnables ou un endoctrinement véhiculant des préjugés et des stéréotypes.

Même dans les arguments du ministre pour justifier l’abolition du cours, je ne me reconnais pas. Pourtant, il parait que M. Roberge a déjà enseigné ce cours. À croire tous ces commentaires, ce cours serait nuisible pour la formation de nos jeunes.

Or, je tiens à affirmer que mon enseignement n’a rien à voir avec ces commentaires. Jamais je n’aurais accepté de donner un cours qui endoctrine les élèves en véhiculant des préjugés et des stéréotypes. Malheureusement, plusieurs individus se prononcent sans connaître le contenu du cours.

Développer l’esprit critique

L’objectif du cours d’ECR est de développer l’esprit critique. Il y a trois compétences à enseigner dans le cours d’ECR: réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Selon mon expérience, ce cours est une nécessité pour notre société.

Nous ne devrions pas diluer la démarche éthique dans le prochain cours. Celle-ci devrait rester au centre du contenu. Dans le changement à venir, le nouvel objectif sera d’enseigner la culture et la citoyenneté québécoise. Comment allons-nous la définir? À suivre!

Je ne crois pas que ce nouveau cours soit un besoin essentiel de notre système d’éducation. Je serais encore plus fier de notre culture si les Québécois pouvaient exercer leur esprit critique adéquatement. La pandémie avec toutes ses faussetés véhiculées nous met en plein visage la nécessité de développer le jugement critique. Il y a tout un travail à faire en ce domaine.

Comprendre la culture religieuse

Pour plusieurs, le problème du cours d’ECR est la question de la culture religieuse. La compréhension du phénomène religieux reste importante selon moi. Vivre dans une société laïque ne signifie pas d’évacuer l’enseignement des religions. Comme enseignant, j’ai toujours eu la préoccupation d’enseigner les religions pour aider les élèves à comprendre l’autre dans ses croyances. Cela permet de briser des barrières pour mieux vivre ensemble.

L’ignorance du phénomène religieux amène des préjugés et des peurs de l’autre.

L’ancien cours ne cherchait pas à valoriser le religieux, mais à le comprendre. L’enseignement des religions se faisait d’une manière rigoureuse afin de développer un esprit de discernement sans propagande.

Je suis convaincu que le cours d’ECR que je donnais est vraiment pertinent. Au lieu de l’abolir, il aurait été préférable de l’améliorer à partir de l’expérience vécue depuis des années. Effectivement, les jeunes sont confrontés à divers courants de pensées et de croyances véhiculés par les réseaux sociaux. Ainsi, il est souvent difficile de faire la différence entre le vrai et le faux.

Bref, je suis vraiment déçu d’entendre que, pour toutes ces années d’enseignement, j’aurais supposément alimenté des préjugés et des stéréotypes. Ce n’est pas le cas.

En ce qui me concerne, le changement semble davantage motivé par des considérations politiques. Dommage.

Photo courtoisie

Jean Beaudoin, Enseignant au secondaire en ECR à l'école Marcelle-Mallet à Lévis