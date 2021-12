La construction d’une nouvelle école sème l’espoir au Saguenay

La construction d'une nouvelle école primaire à Bégin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été confirmée, lundi, par le gouvernement du Québec qui injectera 10,8 millions $ dans ce projet.

Les enfants de Bégin étaient bien excités lundi et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de classe, mais plutôt grâce à l’annonce de la construction d'une nouvelle école.

Il faut dire que l’école actuelle St-Jean-de-Bégin cache mal son âge. Des indices d'une autre époque comme des plafonds fatigués sont visibles à plusieurs endroits. Le poids des années a fait son œuvre, car les premières classes ont été construites dans les années 1950.

«Ça ne convenait plus aux besoins de nos élèves, aux besoins de notre personnel», admet le directeur général du Centre de services scolaire de La Jonquière, Sébastien Malenfant.

Le directeur de la petite école primaire, Sébastien Côté, en fait le même constat.

«Le bâtiment commençait plus à être sur la fin qu’au début», commente-t-il.

Pouvoir d’attraction

La nouvelle école aura la même dimension. Le gymnase retapé il y a deux ans sera conservé. Les 80 élèves continueront de fréquenter le bâtiment actuel, le temps que le nouveau soit érigé. Des services municipaux comme la bibliothèque pourraient être intégrés à la construction neuve.

«Où il y a beaucoup d'avenir, on veut aider les écoles. On veut aider les milieux, a déclaré la ministre responsable du Saguenay-Lac-St-Jean, Andrée Laforest. Je suis persuadée que dans les prochaines années, il y a plus de familles qui vont s'établir à Bégin. Et que les élèves apprendront très bien dans ce nouvel environnement.»

Le maire de Bégin, Gérald Savard, le souhaite aussi. «C’est un signal que l’école va demeurer ici. En plus, le fait d’avoir une nouvelle école va attirer des professeurs qui proviennent souvent de l’extérieur et aussi des nouvelles familles», souligne-t-il.

Sébastien Malenfant pense également que c’est possible. «C’est vraiment un lieu important dans la communauté. Ça pourrait aider le développement de Bégin», renchérit-il.

Patrice Côté rêve déjà au nouveau projet. Il est convaincu qu’une école du 21e siècle fera grimper la motivation des élèves. «Une école au goût du jour. Une école où les élèves auront du plaisir à venir chaque jour...», s’exclame-t-il.

Les enfants devront toutefois être patients avant de venir à leur nouvelle école. Les travaux seront achevés au plus tôt à l'automne 2023.