La famille d’une candidate dans des pubs de la Ville pour inciter au vote

Une conseillère municipale d’Équipe Marie-Josée Savard a dû s’expliquer lundi au conseil pour une publicité de la Ville dans laquelle sa famille apparaît et qui incitait les citoyens à aller voter.

La conseillère Isabelle Roy, qui représente le district de Robert-Giffard pour l’Équipe Marie-Josée Savard, a reçu lundi lors de la séance du conseil une question d’un citoyen, qui lui demandait : «Avez-vous déclaré à la Ville que vous avez fait figurer les membres de votre famille dans une publicité pour les élections?»

La publicité en question présentait sur format papier, affiche et vidéo un père et sa fille qui déposent des objets dans un bac à recyclage. La publicité disait : «Plus on vote et plus ça compte». Elle incitait les citoyens à voter, arguant qu’«en ajoutant votre vote à celui des autres, vous donnez vie à nos services municipaux. Prenez le temps de choisir qui occupera la mairie et un poste au conseil de la Ville. »

Or, Mme Roy briguait justement un poste de conseillère alors que cette publicité était diffusée. Celle-ci a confirmé que sa fille et son mari apparaissaient dans la publicité. Ce dernier est Byron Mikaloff, membre du groupe musical des Lost Fingers. Mme Roy a voulu «rétablir les faits». «Malheureusement, je n’ai pas du tout été impliquée dans cette démarche. J’étais, à l’époque, il faut le dire, candidate. Donc, je n’étais pas élue et je n’étais pas en infraction.»

Elle a précisé que les deux figurants membres de sa famille n’avaient pas été embauchés par la Ville de Québec, mais bien par une agence de casting et une agence de production. «Je n’avais pas d’intérêt pécuniaire dans le dossier, donc absolument rien à gagner là-dedans. C’était un heureux hasard.»

Mme Roy a indiqué que sa seule intervention dans le dossier a été de donner son accord pour que sa fille de neuf ans y participe et s’absente de l’école pour ce faire. «C’est tout simplement une coïncidence et je n’ai absolument rien à me reprocher dans ce dossier», a-t-elle conclu.

