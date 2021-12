L’ambassadeur du Canada en Chine quitte ses fonctions

L’ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, a annoncé lundi qu’il quitterait ses fonctions à la fin de l’année, après deux ans et quelques mois de travail à Pékin sur fond de tension croissante entre les deux pays.

«Pendant deux ans, Dominic a dirigé notre équipe en Chine avec détermination, intégrité et compassion alors que les relations entre nos deux pays se heurtaient à des défis de taille», a déclaré par communiqué Justin Trudeau lundi matin.

M Barton a œuvré à la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, les deux diplomates canadiens qui avaient été emprisonnés pendant plus de 1000 jours en Chine. Ceux-ci sont revenus au pays au mois de septembre.

L’emprisonnement des deux Michaels était perçu d’un côté de l’océan à l’autre comme une mesure de représailles pour l’arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécommunications, Huawei.

«Dominic a également joué un rôle de premier plan dans la détermination et la réalisation des priorités du Canada à l’égard de la Chine. Grâce à ses efforts, le Canada est maintenant mieux en mesure de gérer cette relation importante et d’atteindre ses objectifs diplomatiques», a poursuivi M Trudeau au sujet de son «ami».

Le chef conservateur Erin O’Toole a salué le travail de M. Barton, tout en qualifiant de «désastre» l’approche du gouvernement Trudeau par rapport à la Chine, lors d’un point de presse lundi matin.

«On doit avoir une approche sérieuse sur l’économie et sur nos valeurs, et la situation avec les Ouïghours, la situation à Hong Kong... on a des inquiétudes en ce qui concerne la Chine, et c’est le temps pour un diplomate professionnel, pas un ami du Parti libéral», a déclaré M O’Toole aux journalistes.

Le départ de M Barton survient alors que le gouvernement doit annoncer prochainement sa décision au sujet de l’exclusion de Huawei comme fournisseur de matériel pour l’installation de l’infrastructure liée à la technologie mobile 5G.

De nombreux alliés du Canada, dont le Royaume-Uni et les États-Unis ont exclu d’emblée le géant chinois de la liste des fournisseurs potentiels sur la base de la sécurité nationale.

