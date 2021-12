Le CF Montréal ne sera pas de la MLS NEXT Pro

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé l’identité des 21 clubs qui seront de la campagne inaugurale de la MLS NEXT Pro en 2022, lundi, mais le CF Montréal n'est affilié à aucun de ceux-ci.

L’organisation montréalaise n’est pas non plus dans les plans pour l’expansion prévue la saison suivante, en 2023.

Cette nouvelle ligue agira à titre de deuxième division nord-américaine, à l’image de ce qu’est la Ligue américaine pour la Ligue nationale, au hockey. Elle permettra donc aux espoirs d’une organisation, ainsi qu’à ses vétérans d’y faire leurs preuves dans l’espoir d’être rappelés dans la MLS.

«Le CF Montréal suivra de très près les activités de la MLS NEXT Pro, afin de déterminer s’il s’agit d’une solution qui s’aligne avec notre stratégie et notre philosophie formative, a déclaré l’organisation montréalaise, par voie de communiqué. Afin d’offrir un environnement compétitif à notre groupe U-23 pour la saison 2022, nous sommes actuellement en discussions avancées avec la PLSQ, et nous espérons pouvoir annoncer une entente très bientôt.»

La saison dernière, les jeunes et moins jeunes joueurs du CF Montréal qui n’étaient pas avec le grand club jouaient soit en Première ligue canadienne ou s’entraînaient au sein de l’Académie.

Des 21 formations qui entameront la campagne 2022 de la MLS NEXT Pro, 20 seront affiliés à une formation du circuit Garber, dont les équipes des deux autres organisations canadiennes de la MLS, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver. Huit autres clubs associés à une organisation professionnelle feront leur entrée en 2023.

La seule équipe indépendante de cette nouvelle ligue sera le Rochester NY FC. La vedette anglaise appartenant à Leicester City, en première ligue anglaise, Jamie Vardy, est co-propriétaire de ce nouveau club, avec David et Wendy Dworkin.

«Nous avons hâte de promouvoir Rochester comme étant un club professionnel de première qualité et sommes excités de commencer le tout en participant au lancement de la saison inaugurale de la MLS NEXT Pro, en 2022, a mentionné par voie de communiqué celui qui compte plusieurs trophées à son palmarès, dont le Soulier d’Or de la première ligue anglaise en 2019-2020, un honneur remis annuellement au meilleur buteur du meilleur circuit anglais. Rejoindre cette ligue, remplie d’opportunités pour notre communauté, nos amateurs, nos joueurs et notre personnel, autant sur la pelouse qu’en-dehors de celle-ci, est un point de fierté pour notre organisation.»

Chaque formation de la MLS NEXT Pro disputera 24 duels par saison et huit d’entre elles participeront aux séries éliminatoires.