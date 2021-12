Le maire «préoccupé» par l’enjeu du patrimoine à Sillery

Bruno Marchand s’est dit «préoccupé» par un projet immobilier qui soulève des inquiétudes chez les citoyens de Sillery.

Le maire réagissait aux craintes exprimées par la Coalition pour l’arrondissement historique de Sillery, qui s’adresse directement à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec pour lui demander d’être entendue afin de faire valoir ses arguments contre un projet de 17 logements qui, selon les citoyens, ne s’intègre pas du tout au bâti du site patrimonial de Sillery.

«Enjeu important»

«C’est un sujet important pour les citoyens et pour nous. Effectivement, on est préoccupés de ce que les citoyens nous amènent comme enjeux, comme questionnements», a exprimé M. Marchand.

Les citoyens déplorent que le projet soit adossé à la maison historique Timmony, qu’il «écrase» par sa hauteur et qu’il nuise aux percées visuelles sur le site patrimonial. La Ville avait déjà, sous l’administration Labeaume, modifié le programme particulier d’urbanisme pour permettre le projet de trois étages.

Commission d'urbanisme

Les citoyens ont demandé à la Commission d’urbanisme d’être entendus et ont aussi alerté le ministère de la Culture, qui a droit de regard sur ce qui se passe dans le site patrimonial.

Bruno Marchand a dit vouloir attendre les conclusions de la Commission d’urbanisme, qui est saisie du dossier. «Ça va être la prochaine étape. Et après ça, on va voir la suite selon ce que la Commission aura décidé. C’est cette étape-là qu’il faut attendre avant d’aller plus loin.»

