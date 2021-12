LNH : Neal Pionk suspendu

Les Jets de Winnipeg devront se débrouiller sans les services du défenseur Neal Pionk lors de leurs deux prochains affrontements.

Lundi, le Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) a suspendu l’arrière de 26 ans pour deux matchs, et ce, en raison d’un coup de genou qu’il a servi au défenseur des Maple Leafs de Toronto Rasmus Sandin. L’incident est survenu dimanche soir, dans d’un gain de 6 à 3 des Jets devant leurs partisans au Canada Life Centre.

En vertu de cette punition, Pionk sera privé de 58 750$. Ce montant sera versé au Fonds d’urgence des patineurs de la LNH.

L’arrière droitier est le deuxième défenseur le plus utilisé chez les Jets, après Josh Morrissey, en 2021-2022. Pionk passe 22 minutes et huit secondes en moyenne sur la surface glacée pendant un duel. En 24 rencontres cette saison, il a récolté deux buts et 14 mentions d’aide pour 16 points. Il a également maintenu un différentiel de +4.

Le natif d’Omaha, au Nebraska, ratera les affrontements contre Hurricanes de la Caroline (mardi) et le Kraken de Seattle (jeudi). Avant les matchs de lundi soir dans la LNH, les Jets occupaient le deuxième échelon de la section Centrale, et ce, grâce à leur dossier de 12-8-4.