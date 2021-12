Omicron: un nouveau vaccin nécessaire selon le patron de BioNTech

Un nouveau vaccin plus adapté pourrait être nécessaire pour lutter contre le variant Omicron, a déclaré, vendredi le patron de BioNTech.

«Je crois fondamentalement que nous aurons besoin d’un nouveau vaccin contre ce nouveau variant», a affirmé Ugur Sahin, chef du laboratoire BioNTech, co-créateur du vaccin Pfizer-BioNTech.

Le scientifique a soulevé des inquiétudes face au nouveau variant, mentionnant qu'il pourrait «infecter des personnes vaccinées ou guéries», a rapporté le Libération, et ce, même si «les vaccins continuent de protéger contre les formes graves de la COVID-19, quel que soit le variant».

Bien que les experts ignorent toujours si les vaccins actuels protègent efficacement contre la nouvelle variation de la COVID-19, M. Sahin a indiqué que «BioNTech pouvait modifier rapidement son vaccin si nécessaire».

Le chef de laboratoire a par ailleurs avoué qu'il s'attendait à voir la nouvelle forme de variant faire son apparition que l’an prochain et a estimé que le moment de développer ce nouveau vaccin n'était pas encore venu.

Or, en cas de besoin, BioNTech prévoit un délai d'environ six semaines pour la création d'un nouveau vaccin et de cent jours pour livrer les premiers lots.

Le patron de son concurrent américain Moderna, Stéphane Bancel, croit également qu’un vaccin adapté serait nécessaire pour contrer Omicron. La pharmaceutique pourrait par ailleurs produire ce nouveau vaccin en l’espace de trois mois, a-t-elle fait valoir.

