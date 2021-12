Québec fera le point sur la vaccination mardi à 13h

Le gouvernement Legault fera le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 à 13h mardi.

• À lire aussi: Le variant Omicron «ne semble pas circuler dans la communauté»

• À lire aussi: COVID-19: 1189 nouveaux cas et deux décès de plus au Québec

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sera accompagné pour l’occasion du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré.

Ce point de presse intervient alors que le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a conseillé vendredi l’administration d’une troisième dose à tous les adultes de 18 ans et plus, mais plus particulièrement aux personnes de plus de 50 ans.

Par ailleurs, les enfants de 5-11 ans du Québec sont toujours nombreux à recevoir leur doser pour lutter contre la pandémie de COVID-19 alors que plus d’un quart d’entre eux ont déjà été inoculés ou ont un rendez-vous.

À voir aussi