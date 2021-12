Robin Lehner dit non aux Jeux olympiques

Le gardien des Golden Knights de Vegas Robin Lehner a renoncé à l’idée de participer aux Jeux olympiques de Pékin, préférant s’assurer de ne pas nuire à sa santé mentale.

• À lire aussi: Les États-Unis annoncent un boycottage diplomatique des JO de Pékin en 2022

Le Suédois a exprimé publiquement ses intentions au terme de la victoire de 3 à 2 des Knights contre les Flames de Calgary, dimanche, soulignant au passage les mérites de son compatriote et rival du jour, Jacob Markstrom.

«Je dois annoncer que je n’irai pas aux Olympiques. Je suis très déçu et ce fut une décision difficile, car il s’agit de l’opportunité d’une vie. La réalité, c’est que tout ce qui a été évoqué à propos du déroulement des Jeux n’est pas idéal pour ma santé mentale, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Il m’a fallu beaucoup de temps pour décider en compagnie de mon psychiatre et de ma famille. Mon mieux-être doit passer en premier et le fait d’être en confinement en ne sachant pas ce qui arrivera si je suis déclaré positif [au coronavirus] représente un risque trop élevé pour moi. La Suède aura une excellente équipe et Markstrom est solide. J’espère que les gens comprendront.»

Lehner affiche un dossier de 10-9-0, une moyenne de buts alloués de 3,02 et un taux d’efficacité de ,910 cette saison. Pour sa part, le porte-couleurs des Flames revendique une fiche de 10-5-4, une moyenne de 1,83 et un taux de ,937, tout en ayant réussi cinq blanchissages.

La Ligue nationale pourrait cependant choisir de ne pas envoyer ses joueurs en Chine. Elle n’écopera pas de pénalités financières si elle annonce son retrait avant le 10 janvier.