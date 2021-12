Sophie Cadieux: une mère à bout de solutions dans la série «Lou et Sophie»

Sophie Cadieux, qui campe la mère d’une ado difficile dans la nouvelle série «Lou et Sophie», avait plus d’empathie pour celle-ci que pour son propre rôle lors des premières lectures.

Son personnage, Caroline, a des problèmes de communication avec sa fille Lou (Jade Charbonneau). La jeune femme envoie promener allégrement sa mère et va jusqu’à être impliquée, au dépanneur où elle travaille, dans un vol à main armée perpétré par sa grande amie Sophie (Zeneb Blanchet). Le but de l’opération est de permettre aux deux filles de s’acheter une vieille bagnole, elles qui ont grand besoin de liberté à l’aube d’une année sabbatique.

«Caroline ne comprend pas Lou, mais Sophie l’admire», a dit la comédienne dans un large éclat de rire au cours d’une entrevue avec l’Agence QMI.

«Dans ma propre adolescence, j’ai été très libre et rebelle, aussi, face à ma banlieue. Cette envie d’émancipation, cette impression d’être condamnée à ton environnement si tu n’as pas d’auto. J’ai utilisé ma propre adolescence comme référence. Le comportement de Lou est inacceptable, mais je comprends sa soif.»

Sophie Cadieux aime cette «imperfection naturelle» chez les personnages et la solidarité dans l’amitié chez les deux ados, qui sont en train de devenir des femmes.

«Je trouvais que le personnage de Caroline était très intéressant parce qu’elle est à des années-lumière de sa fille. Son ado est "poteuse", pas très "chill". Je trouvais que c’était un beau personnage de mère à faire. Essayer aussi de trouver cette similarité entre sa fille et elle, car elles sont un peu pareilles, un peu bouillantes l’une et l’autre. Peut-être que de voir sa fille grandir va bousculer Caroline comme femme», a ajouté Sophie, qui joue également une policière dans «L’Échappée» à TVA et qu’on peut voir jusqu’au 11 décembre sur les planches du TNM dans la pièce «Les reines», de Normand Chaurette.

Bien entendu, ce ne sont pas toutes les filles qui vont faire la caisse du commerce où elles bossent pour se payer une vieille voiture.

«Ce plan, je trouve, fait très ado. Mentir, avoir des plans foireux, ne pas écouter à répétition ses parents, après ça, c’est à des degrés divers. Caroline va essayer de réparer sa relation avec sa fille. Elle va l’amener chez sa psy et c’est toujours beaucoup de négociation pour essayer de crever l’abcès. C’est toujours une série de micro réussites et d’échecs cuisants», a indiqué Sophie.

Un drame du passé pourrait expliquer en partie pourquoi la mère et la fille sont à ce point éloignées l’une de l’autre.

«Mais je comprends aussi Lou qui ne trouve pas d’écho chez sa mère, qui ne la trouve pas fine même quand elle veut l’être. Elle trouve que sa mère est contrôlante, elle la juge un peu. C’est un cercle vicieux de mauvaise foi entre les deux.»

Les six épisodes d’une heure de «Lou et Sophie» sont disponibles sur TOU.TV EXTRA.

Du théâtre et «L’Échappée»

Sophie Cadieux retourne jouer «Psychose» en France en janvier. Elle va aussi partager la scène avec Kathleen Fortin dans la pièce «Toutes choses» de Fanny Britt, au Théâtre de Quat’Sous, du 19 avril au 14 mai 2022. Elle sera de plus dans la nouvelle websérie psychologique et d’horreur «Dors avec moi». Pendant cette année occupée, il y aura également les tournages d’une éventuelle deuxième saison de «Lou et Sophie» et plus de scènes à livrer avec Chantal Fontaine pour «L’Échappée».

