Un peu plus de 2 millions $ pour La guignolée des médias

La collecte de rue de la guignolée des médias a permis d’amasser un peu plus de 2 millions $ la semaine dernière.

Point culminant de la 21e édition de La guignolée des médias, la collecte de rue était de retour jeudi dernier après une pause forcée d’un an en raison de la pandémie.

Les citoyens des Laurentides (288 000 $), de Saguenay (264 396 $), de la Côte-Nord (263 273 $), de l’Abitibi-Témiscamingue (257 420 $) et de Longueuil (235 000 $) se sont montrés particulièrement généreux. Du côté de Montréal, 77 058 $ ont été amassés.

Le nombre de points de collecte était moindre que par le passé, si bien que le montant de 2 006 567 $ amassés lors de l’évènement est moindre qu’en 2019, alors que 2,8 millions $ et des milliers de kilos de denrées avaient déjà été reçus par les bénévoles de l’organisme à pareille date.

La guignolée des médias ayant permis d’amasser le plus de dons à ce jour demeure cependant l’édition de 2020, où la barre des 4 millions $ avait été fracassée, notamment grâce à une collecte spéciale qui avait permis de récolter 1,2 million $ au printemps 2020.

Il est toujours possible de donner à la guignolée d’ici le 31 décembre, que ce soit en faisant un don en argent ou en denrées dans les pharmacies Jean Coutu et les épiceries Maxi et Provigo, en textant NOEL au 20222 ou en allant directement sur le site guignolee.ca.

