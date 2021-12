Une dégustation réinventée

Pour le 15e anniversaire de sa Dégustation de vins et fromages la Fondation du Patro de Charlesbourg avait mandaté le comité organisateur de réinventer l’évènement mais aussi de l’adapter aux consignes de la Santé publique. C’est ainsi que 144 personnes se sont réunies le 30 novembre dernier dans la Salle Montaigne du Cégep de Limoilou (Campus de Charlesbourg) pour déguster un repas cinq services, servi et préparé par les étudiants en technique de Gestion d’un établissement de restauration et en gestion hôtelière du Cégep Limoilou, dirigée par leurs professeurs Jean-François Bédard et Éric Jolicoeur, le tout accompagné des meilleurs vins sélectionnés par Jean Chaumette, de la compagnie Activin, un des maîtres d’œuvre de cette soirée. Résultat : la nouvelle formule a été une réussite et plus de 30 000 $ ont été versés à la Fondation du Patro de Charlesbourg. Sur la photo, de gauche à droite, les trois coprésidents d’honneur de cette soirée : Guy Hudon, propriétaire de L-P Grenier ; Denis Blackburn, directeur général de la Seigneurie Coopérative Funéraire et Luc Beaudoin, propriétaire de Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan.

Générosité record

Grâce aux artistes, aux particuliers et à toutes les entreprises qui ont généreusement offert un lot, ainsi qu’à tous ceux qui ont misé grand pour le mieux-être des petits, le 2e Encan Soleil présenté récemment par TELUS a permis d’amasser la somme record de 54 637 $ au profit d’Opération Enfant Soleil et au bien-être des enfants. Cette somme servira à financer l’achat de plusieurs équipements essentiels et contribuer à la réalisation de différents projets porteurs dans les centres hospitaliers du Québec. Rappelons que la création de l’Encan Soleil est survenue lorsque la pandémie a frappé afin d’amasser des fonds autrement. Le 3e Encan Soleil sera lancé à l’automne 2022.

La SHAQ

Fondée en 2007, la Société d’Histoire d’Autobus du Québec (SHAQ) a pour objectif de rassembler les informations sur les compagnies d’autobus actuelles ou disparues ayant surtout existé au Québec, d’en promouvoir la publication et d’en favoriser la sauvegarde. La SHAQ publie chaque année son calendrier que l’historien amateur Jean Breton m’a fait parvenir. L’édition 2022 (photo) souligne le 50e anniversaire de la création de la CTCUQ remplaçant les sept compagnies d’autobus donnant le service à Québec et sa banlieue. Il contient 30 photos d’autobus montrant ainsi l’évolution des couleurs et des modèles depuis 50 ans. Il est offert au coût de 12 $, plus 3 $ de frais postaux, par l’entremise de la Société d’histoire d’autobus du Québec à l’adresse suivante : https://www.histoireautobusquebec.com/

En souvenir

Le 6 décembre 1989. Marc Lépine, âgé de 25 ans, ouvre le feu sur vingt-huit personnes à l’École polytechnique de Montréal, tuant quatorze femmes et blessant treize autres personnes (9 femmes et 4 hommes), avant de se suicider. Il s’agit de la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l’histoire du Canada. Sur la photo, la plaque apposée sur le mur extérieur de l’École polytechnique à la mémoire des 14 victimes tuées.

Anniversaires

Marc-André Coallier (photo), animateur et comédien québécois, 58 ans...Elián González, jeune cubain, au centre d’une bataille de l’immigration entre Cuba et les USA en l’an 2000, 28 ans... Denis Bernard, comédien québécois, 64 ans... Lawrence Cannon, homme politique québécois, ex-ambassadeur du Canada en France, 74 ans... Jean Lapointe, sénateur à la retraite depuis 2010, 86 ans.

Disparus

Le 6 décembre 2020 : Dennis Ralston (photo), 78 ans, joueur professionnel puis entraîneur de tennis américain, vainqueur de cinq titres du Grand Chelem en double et membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1987... 2019 : Ron Leibman, 82 ans, acteur et scénariste américain principalement de théâtre ainsi que de télévision... 2018. Larry Hennig, 82 ans, ex- lutteur américain (Pretty Boy) de l’American Wrestling Association (AWA)... 2016 : Peter Vaughan, 93 ans, acteur britannique qui a interprété le personnage de Mestre Aemon dans la série Le Trône de Fer... 2010 : Vic Lynn, 85 ans, hockeyeur de la LNH (1942-1962)... 2007 : Jacques Hébert, 84 ans, ex-sénateur journaliste, éditeur, écrivain, activiste politique... 1998 : Pierre Lamy, 72 ans, producteur de cinéma québécois... 1996 : Pete Rozelle, 70 ans, ex-commissaire de la NFL (1960-1989)... 1988 : Roy Orbison, 52 ans, chanteur et guitariste américain (Pretty Woman)... 1983 : Lucienne Boyer, 80 ans, chanteuse française, son plus grand succès Parlez-moi d’amour en 1930.