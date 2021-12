Une grosse semaine pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | En quête d’un troisième gain consécutif, le Drakkar de Baie-Comeau s’attaquera à une autre grosse commande, mardi soir, lorsqu’il rendra visite au Phoenix de Sherbrooke.

En plus de croiser le fer avec l’un des clubs de tête dans le circuit Courteau, les membres de l’équipage amorceront, du même coup, une importante série de quatre parties en six jours, dont deux sur des patinoires étrangères.

Après Sherbrooke, le Drakkar se déplacera vers Chicoutimi jeudi avant de revenir à la maison pour accueillir les Cataractes de Shawinigan (vendredi) et les Remparts de Québec (dimanche).

«Le calendrier prévoit un programme pas mal chargé avant la pause du temps des Fêtes et nous allons affronter des bonnes formations. Peu importe l’adversaire de l’autre côté, il sera surtout important de se concentrer sur le travail que nous avons à faire», a prévenu le pilote Jean-François Grégoire.

Inspiré par le brio de ses gardiens Olivier Adam et Olivier Ciarlo, le navire continue de vaguer sur une mer plus clémente à la suite de ses deux récentes victoires de 1-0 et 3-2 sur l’Océanic de Rimouski.

«Nos gardiens de but font le travail, mais ils ne sont pas les seuls. Collectivement, les joueurs s’impliquent plus et quand ils compétitionnent sur la patinoire, ils peuvent réaliser de belles choses», a reconnu le dirigeant, qui fera confiance au vétéran Olivier Adam.

Les Nord-Côtiers seront toutefois privés de deux éléments importants pour cette prochaine semaine. Les Lettons Raivis Kristians Ansons et Niks Fenenko ont quitté pour l’Europe afin de prendre part au championnat junior U-20 impliquant aussi la Biélorussie, le Danemark, la Hongrie, le Kazakhstan et la Norvège.

Avec son bilan de 6-18-24 en 19 matchs, Ansons partage le sommet des pointeurs de son club avec le capitaine Jacob Gaucher (16-8-24). De son côté, la recrue Niks Fenenko (1-15-16 en 23 parties) se veut le meilleur défenseur de l’équipage depuis le début de la saison.

En bref

La direction du Drakkar pourra miser sur la présence d’un nouvel attaquant, mardi, après avoir conclu une entente avec l’agent libre Karl Vaillancourt (19 ans), qui a disputé 13 matchs avec le Phoenix la saison dernière... Il s’agira du troisième duel entre les deux équipes cette saison. Les Sherbrookois ont remporté les deux premières batailles par des pointages de 5-2 et 7-6.