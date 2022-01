Vivre en location une fois à la retraite: une solution réfléchie

Si vous êtes nouvellement retraité ou en voie de le devenir, vous envisagez peut-être de vendre votre propriété pour devenir locataire. Il s’agit d’une décision importante qui mérite une mûre réflexion!

Plusieurs propriétaires de maison à la retraite n’ont plus envie d’investir tout leur temps à entretenir une grande maison. Ils souhaitent plutôt s’occuper autrement en mettant en place leurs projets de retraite et en intégrant de nouvelles activités à leur quotidien.

Vendre devient donc l’option tout indiquée pour avoir une tranquillité d’esprit! Mais ensuite, où déménager? Dans une plus petite maison, un condo dont ils sont propriétaires, ou un appartement?

L’option de vivre en appartement ou en condo locatif peut apporter son lot d’avantages. Surtout pour les retraités qui vivent dans un immeuble, comme l'un de ceux de l’entreprise LOGISCO, qui, depuis plus de 50 ans, conçoit des milieux de vie douillets, fonctionnels et vivants dans la grande région de Québec.

Voici 4 avantages de vivre en location une fois à la retraite:

1. Vivre dans son quartier de rêve

Getty Images

Il peut être difficile – particulièrement durant la dernière année – d’acheter une propriété dans certains quartiers centraux recherchés et à proximité des services en raison de la forte demande et des prix élevés.

La location permet de vivre dans son secteur de rêve, ou de s'en rapprocher, qu’il s’agisse d’un quartier urbain ou d'une banlieue tranquille.

2. Diminuer la charge mentale

Courtoisie de LOGISCO

Être locataire permet de se départir de plusieurs tâches qu'un propriétaire doit constamment garder en tête. Les locataires peuvent plutôt compter sur le propriétaire de l'immeuble pour veiller au déneigement, à l’entretien de la toiture ou aux troubles de plomberie, pour ne nommer que ces exemples.

La vie de locataire est d’autant plus agréable si vous aviez l’habitude de vous charger de ces besognes vous-même, au lieu de faire appel aux services d’un professionnel. Moins de responsabilités à l’horizon!

3. Réduire ses engagements financiers à long terme

Getty Images/iStockphoto

Les économies s’accumulent souvent plus facilement lorsqu’on choisit la location. Se départir d’une hypothèque peut être très libérateur! Les assurances habitation sont aussi moins coûteuses en tant que locataire et vous pouvez dire adieu à la taxe de bienvenue, aux taxes scolaires et municipales ainsi qu’aux frais de condos mensuels.

Vous n’avez plus besoin de payer des sommes importantes pour les rénovations ou les réparations, et les dépenses imprévues sont beaucoup moins nombreuses. Bref, vous avez plus d’argent dans vos poches chaque mois pour vous gâter.

4. Plus de temps libre et de flexibilité

Getty Images/iStockphoto

En choisissant la location, une grande partie du temps qui était consacré aux obligations liées à la propriété est libéré pour vous permettre de profiter pleinement de la vie!

Voyager devient aussi plus simple, puisque l’immeuble continue d’être entretenu, ce qui permet de s’absenter plus longtemps, et les biens restent en sécurité pendant tout ce temps. C’est donc l’idéal pour ceux qui veulent passer leur hiver au soleil!

En prime, il est beaucoup plus facile de déménager lorsqu’on est locataire: il suffit de ne pas renouveler son bail. La location permet assurément une meilleure qualité de vie et une existence sans tracas!

Vous aimeriez trouver le milieu de vie parfait pour profiter de votre retraite? Visitez le site de LOGISCO – expert de la location dans la grande région de Québec – afin de trouver votre futur appartement ou condo à louer à Lévis ou à Québec!