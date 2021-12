21e Guignolée des médias: les PME de la région aident à la confection de 9000 paniers de Noël

Les entreprises de la région de Québec s’impliquent activement dans la préparation de 9000 paniers de Noël qui seront distribués à une centaine d’organismes par Moisson Québec.

Le Centre des congrès de Québec a pris l’allure d’une fourmilière ces jours-ci alors que s’activent des dizaines de bénévoles pour qui l’entraide revêt toute son importance.

Du 4 au 10 décembre, près de 500 bénévoles participeront à cette grande mission.

«On le fait pour la communauté. Pour aider. C’est important de donner au suivant. C’est pour ça qu’on est ici», a dit Jérôme Cloutier qui travaille pour la société informatique Alithya.

«Je suis née au Brésil et je me suis toujours impliquée là-bas auprès des organismes qui viennent en aide aux gens. J’aime beaucoup aider. C’est important de faire ça», a confié Thais Caetano, conseillère en gestion de projet pour Alithya.

Parmi les bénévoles, on retrouve aussi des retraités comme André Martel qui s’implique auprès de Moisson Québec depuis quinze ans. Pour lui, c’est une façon de rester actif tout en aidant les autres.

Photo Diane Tremblay

«Cela nous change de notre quotidien et c’est pour une bonne cause. C’est une belle journée. C’est très bien organisé d’ailleurs», a dit Delphine Talamona, qui est conseillère en gestion du changement dans les TI chez Alithya également.

Des employés de Walmart étaient aussi présents pour donner un coup de main à la préparation des paniers de Noël. Walmart est un fournisseur de Moisson Québec de longue date.

«On est content d’apporter un petit plus pour cette bonne cause», a fait part Christiane Tessier-Frappier qui a lancé un appel de solidarité aux employés de Walmart.

Des achats pour compléter les dons

Pour l’occasion, Moisson Québec a acheté les denrées variées et nutritives qui servent à confectionner les paniers de Noël. La banque alimentaire fait face à des difficultés d’approvisionnement.

«Il y a trop peu de denrées dans le centre de distribution de Moisson Québec et les organismes sont à bout de souffle ; ils manquent de ressources», a affirmé Élaine Côté, directrice générale de l’organisme qui vient en aide à 123 organismes accrédités desservant 56 064 personnes chaque mois, dont 26 % ont moins de 18 ans.

La Guignolée des médias se poursuit en ligne jusqu’au 31 décembre.

La Bouchée généreuse

Par ailleurs, La Bouchée généreuse s’est vu remettre mardi un chèque de 105 000$ dans le cadre d’un concours philanthropique pancanadien organisé par iA Groupe financier. L’organisme a remporté un grand don de 100 000$ et un don de 5 000$ supplémentaire pour le prix coup de cœur des employés de iA Groupe financier.

Photo Diane Tremblay

La Bouchée généreuse s’est démarquée parmi des centaines de candidatures. Une partie des sommes servira à acheter des vêtements d’hiver pour des enfants défavorisés de Québec. Ce don servira à financer différents projets de l’organisme dont la mission est d’améliorer le milieu de vie et l’alimentation de la population démunie de la région de Québec.

Chaque semaine, La Bouchée généreuse vient en aide à environ 500 familles.

«On offre un accueil inconditionnel. On ne pose pas de questions, mais de plus en plus, on voit que c’est du jeune monde qui utilise nos services», a confié Pierre Gravel, directeur général qui est issu d’une famille de 14 enfants.

M. Gravel s’inquiète de l’impact de l’augmentation des prix des denrées alimentaires.

«Ça veut dire que je vais avoir plus de demande au cours des prochains mois», dit-il.

M. Gravel compte soumettre une demande au gouvernement du Québec en vertu du nouveau programme d’aide financière sur les besoins en infrastructures des banques alimentaires pour agrandir son local.