PATOINE, Edouard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Edouard Patoine, époux de madame Gaétane Vachon et fils de feu Delphis Patoine et de feu Irène Leblond. Il demeurait à Saint-Malachie.La famille recevra les condoléances auIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. S.V.P. voulez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis, Lévis, QC G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. Les arrangements funéraires de monsieur Patoine ont été confiés à la