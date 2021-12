Augmentation des émissions des GES au Québec en 2019

Loin d’améliorer son bilan en matière de gaz à effet de serre (GES), le Québec va même présenter un bilan qui démontre une augmentation des émissions en 2019, a admis le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques mardi.

«Malheureusement, je vous donne un petit indice : 2019, c’est l’entrée en scène de Ciment Mcinnis, donc un très très grand émetteur. Donc, c’est un recul que je vais normalement annoncer la semaine prochaine », a indiqué Benoît Charette au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio.

Le «Journal de Montréal» révélait notamment en mars dernier que la cimenterie de Port-Daniel–Gascons en Gaspésie deviendra d’ici 2023 le plus grand pollueur du Québec.

Le gouvernement vise présentement un objectif de réduction de 37,5 % de ses émissions de GES d’ici 2030 par rapport à celle de 1990, une cible bien loin d’être atteinte. L’an dernier, le Québec se trouvait à seulement 6 % de réduction par rapport à 1990, alors que l’objectif était d’atteindre 20 % de réduction en 2020.

«Même si nous étions toujours à 6 %, et tout indique que ce sera plus bas que ça, je vous le dis en primeur en quelque sorte [...]. Faire en huit ans cinq, six, sept fois plus que ce qui a été fait au cours des 30 dernières années, ça n’a tout simplement aucun sens», a affirmé M. Charette.

Ce dernier faisait ainsi allusion à Québec solidaire, qui vise une réduction des gaz à effet de serre entre 55 % et 65 % d’ici 2030.

«C’est beau la cible, mais il faut surtout démontrer comment on y parvient. Autrement, on va faire comme tous les autres États, on va faire comme le Québec a fait par le passé, c’est-à-dire uniquement faire des communications sur une cible sans réellement arriver à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre», a plaidé le ministre.

«C’est nécessaire de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. [...] Cependant, ce n’est pas simple; ça requiert des dizaines de milliards de dollars en investissements», a-t-il ajouté.

