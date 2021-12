Canadien-Lightning: les champions sont en ville

Le Canadien de Montréal retrouvera le Lightning de Tampa Bay, mardi soir au Centre Bell, pour la première fois depuis sa défaite lors de la dernière finale de la Coupe Stanley.

En effet, la formation de la Floride avait remporté pour une deuxième fois consécutive le trophée en juillet dernier, après avoir éliminé le Tricolore en cinq parties. Toutefois, la situation a pour le moins changé depuis ce temps.

Marc Bergevin n'est plus le directeur général du Bleu-Blanc-Rouge, Corey Perry a changé de camp et les absents chez le Tricolore, avec Carey Price et Shea Weber à l'avant-scène, sont plutôt nombreux.

Ce qui n'a pas changé, ce sont les bonnes performances du Lightning, qui est au troisième rang du classement de la section Atlantique, grâce à un dossier de 15-5-4.

C'est tout le contraire pour le CH, dernier de cette même section avec seulement six victoires et 15 points en 26 parties cette saison.

Mattias Norlinder jouera à Laval

Photo d'archives Martin Chevalier

Le Canadien de Montréal a prêté mardi le défenseur Mattias Norlinder au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), tout en rappelant le défenseur Corey Schueneman.

Ainsi, Norlinder pourrait participer au match de mercredi contre le Moose du Manitoba à la Place Bell. La filiale du Tricolore doit ensuite visiter les Americans de Rochester, vendredi, et les Bears de Hershey, dimanche.

Lundi, l’agent du patineur suédois, J.P. Barry, a confirmé à la chaîne TVA Sports que son client était admissible à un renvoi à Laval, et ce, depuis mercredi dernier. Par contre, Norlinder pourrait éventuellement continuer la saison dans son pays natal. L’instructeur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, a mentionné que Barry et le joueur concerné allaient rencontrer le vice-président des opérations hockey, Jeff Gorton, pour discuter du sujet.

En six matchs avec le Tricolore jusqu'ici cette saison, l’arrière de 21 ans a inscrit une mention d’aide et affiché un différentiel de -2.

Quant à Schueneman, il a totalisé sept points en 18 rencontres avec le Rocket cette année.

