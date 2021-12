COVID-19: la Norvège durcit ses mesures sanitaires

OSLO | La Norvège va renforcer les mesures sanitaires pour lutter contre une flambée des cas de COVID-19, avec notamment un nombre limité de personnes pour les évènements à domicile, y compris les fêtes de Noël, a annoncé mardi le gouvernement.

À compter de minuit jeudi et pour quatre semaines, les autorités recommandent de limiter à dix le nombre des invités chez soi (personnes du foyer non comprises) — un plafond relevé à 20 et pour une seule occasion sur la période des fêtes de Noël, à condition d’assurer une distance d’un mètre entre chaque personne.

Le port du masque sera également de nouveau obligatoire si une distance sociale — qu’il faudra à nouveau respecter — d’un mètre ne peut pas être assurée.

L’alcool devra, quant à lui, être servi à table dans les bars et les restaurants et jusqu’à minuit maximum.

«La situation est désormais si grave que nous devons prendre de nouvelles mesures pour garder la pandémie sous contrôle», a expliqué le premier ministre, Jonas Gahr Støre, en conférence de presse.

En novembre, la Norvège avait annoncé de nouvelles mesures pour enrayer la résurgence du coronavirus sur son territoire, quelques semaines à peine après la levée fin septembre de toutes les restrictions qui étaient en place. Les autorités avaient notamment permis aux communes d’avoir recours au pass sanitaire.

«Le risque de surcharge des services de santé et la propagation du variant omicron, plus contagieux, exigent désormais de nouvelles mesures strictes dans notre pays», a souligné le chef du gouvernement.

Les autorités sanitaires s’attendent à ce que ce nouveau variant, détecté en premier en Afrique australe, devienne majoritaire «au plus tard en janvier» en Norvège.

La semaine dernière, l’apparition d’un foyer présumé du variant Omicron parmi des dizaines de personnes pourtant toutes vaccinées avait déjà conduit le gouvernement à introduire de nouvelles restrictions pour faire face à la COVID-19 à Oslo et dans sa région.

La Norvège, un pays scandinave de 5,4 millions d’habitants, fait pour l’heure état de 29 cas de ce nouveau variant sur son sol.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le nombre des cas connus de personnes contaminées par ce variant dans les pays de l’Espace économique européen (EEE, UE + Norvège, Islande et Liechtenstein) était mardi de 274.

