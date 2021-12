Des artisans se démarquent

Le Salon des artisans de Québec, qui a pris fin dimanche dernier au Centre de foires d’ExpoCité, a remis des prix à deux exposants s’étant le plus démarqués durant le Salon 2021. Ils se sont vu remettre un emplacement gratuit pour le Salon 2022. Pour ses produits ingénieux et personnalisés, Rabot D. Bois, entreprise artisanale, a su mettre de l’avant sa production personnalisable utilitaire faite à 100 % de bois. De son côté, La Confiturerie Tigidou a retenu l’attention du jury par la présentation alléchante et la qualité de leurs matières premières. L’arrimage d’herbes fraîches et d’épices boréales aux petits fruits donne un caractère unique au produit. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Roger Paradis, promoteur du salon, Mathieu Jean, Rabot D. Bois et Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse des Chutes Montmorency. Sur celle du bas : Stéphane Dubé, Eliot Thériault, La Confiturerie Tigidou et Roger Paradis.

Aide financière pour la Maison La Vigile

À nouveau cette année, les caisses Desjardins des Chutes Montmorency et des policiers et policières se sont associées pour venir en aide à la Maison La Vigile, réseau d’accueil des agents et agentes de la paix. Ensemble, ils ont remis près de 20 000 $ à l’organisme, une somme qui lui permettra de faire appel à un fournisseur local afin de rénover une grande partie des planchers de ses locaux. Les bénéficiaires logeront ainsi dans des locaux beaucoup plus chaleureux et au goût du jour lors de leur séjour de 30 jours. Sur la photo, dans l’ordre habituel, rangée avant : Simon Pichette, Couvre Planchers Orléans/ Déco Surfaces ; Geneviève Arguin, directrice générale de la Maison La Vigile ; Xavier Simard, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency ; Marc Bédard, directeur général de la Caisse Desjardins des policiers et policières ; Gilles Pichette, Couvre Planchers Orléans / Déco Surfaces. À l’arrière, Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et Yves Crépeault, président du conseil d’administration de la Maison La Vigile.

Prix Habitat Design

Lors d’une cérémonie très attendue tenue récemment à Montréal, le monde de l’habitation a braqué ses projecteurs sur les lauréats du concours Les Prix Habitat Design 2021. Cette année, en collaboration avec l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ), le 1er prix Rinox de la relève en architecture de paysage a permis de récompenser le talent indéniable de jeunes créateurs de moins de cinq ans d’expérience et de finissants dans ce champ d’études universitaires. Le jury a décerné cette distinction pour la première fois à Francis Laforest, originaire de Lévis, étudiant à l’Université de Montréal et stagiaire à la firme L’Atelier Urbain. Sur la photo, Francis Laforest est entouré de Catherine Fernet, présidente de l’AAPQ, et Carlos Palma, représentant de Rinox.

En souvenir

Le 7 décembre 1941. L’aviation japonaise attaque la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l’île d’Oahu, dans le territoire américain d’Hawaï. Les pertes américaines sont importantes : 2403 morts et 1178 blessés. Autorisée par l’empereur du Japon Hirohito, l’attaque vise à détruire la flotte du Pacifique de l’United States Navy. Cette attaque provoque l’entrée des États-Unis dans le conflit mondial.

Anniversaires

Nicholas Hoult (photo) acteur britannique (X-Men : Le Commencement), 32 ans...Mathieu Grondin, comédien québécois, 42 ans...Georges Laraque, ex-attaquant des Canadiens de Montréal, 45 ans...Marie-Josée Rouleau, ex-golfeuse professionnelle (LPGA 2000-2001), 51 ans...Larry Bird, joueur de basketball (1979-92: Celtics), 65 ans...Tom Waits, chanteur, compositeur et acteur américain, 72 ans...Johnny Bench, receveur du baseball majeur (1967-83: Reds), 74 ans...Gerry Cheevers, gardien de buts LNH et AMH (1961-80), 81 ans.

Disparus

Le 7 décembre 2020 : Stanley O’Neill Jr. (photo), 82 ans, franchisé McDonald (Charlesbourg) ... 2019 : Jean Frenette, 77 ans, ex-directeur général du Carnaval de Québec, ex-directeur adjoint de l’Office du Tourisme de la Communauté Urbaine de Québec... 2017 : Steve Reevis, 55 ans, acteur américain... 2013 : Édouard Molinaro, 85 ans, réalisateur et scénariste français... 2008 : Guy Rouleau, 43 ans, ancien joueur-vedette de la LHJMQ... 1994 : Jean-Claude Tremblay, 55 ans, ex-défenseur des Canadiens et des Nordiques... 1990 : Jean-Paul Lemieux, 86 ans, peintre québécois de renommée internationale... 1990 : Jean Duceppe, 67 ans, comédien québécois.