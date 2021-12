Ellis est prêt à tout pour remonter au sommet

Au cours des dernières années, Christian Mbilli n’a pas été chanceux avec ses adversaires. Il a été victime de plusieurs refus et de certaines blessures. Ronald Ellis, pour sa part, n’a pas hésité à lever la main pour croiser le fer avec le protégé de Marc Ramsay.

Pourtant, il avait toutes les raisons de refuser l’invitation alors qu’il a été défait par le redoutable David Benavidez à son dernier affrontement en mars.

« Ça fait partie de la boxe, a dit Ellis lors d’une vidéoconférence. Je n’ai pas besoin d’un combat de remise en forme.

« Je ne veux pas affronter des adversaires de moins bon calibre. Je veux avoir un opposant qui va me permettre de revenir au sommet le plus rapidement possible. »

Des forces intrigantes

Interrogé sur ses forces et ses faiblesses, l’Américain de 32 ans est demeuré évasif.

« Je suis capable de m’adapter durant un combat, a-t-il mentionné. Je n’ai pas été capable de le démontrer lors de mon duel contre Benavidez. J’avais beaucoup de choses en tête et je n’étais pas à 100 %. »

C’est un fait. Il a essuyé une raclée contre son compatriote qui pourrait être le prochain adversaire de David Lemieux en 2022. Par contre, il compte bien rebondir contre Mbilli.

« Je ne le connais pas beaucoup, pour être honnête, a dit Ellis. C’est un boxeur qui met de la pression et qui fonce devant lui. C’est ce que je m’attends de sa part. Je serai prêt pour ça.

« C’est un combat très important pour nous deux. Ça devrait être un bon duel. Il est plus jeune que moi [Mbilli a 26 ans] et je vais m’arranger pour que ce soit lui qui doive recommencer au bas de l’échelle. »