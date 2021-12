Instagram annonce un outil «prenez une pause»

Meta présentait mardi de nouvelles fonctionnalités pour que les jeunes soient plus en sécurité sur sa plateforme Instagram, dont « Prenez une pause », un outil qui avertit les utilisateurs s'ils défilent leur fil depuis un certain temps.

« Prenez une pause », qui sera lancé au Canada mardi, a pour objectif de permettre aux utilisateurs de prendre des « décisions éclairées sur la façon dont ils passent leur temps », selon un communiqué de Meta.

« Si vous défilez depuis un certain temps, nous vous demanderons de faire une pause d'Instagram et vous montrerons des conseils appuyés par des experts pour vous aider à réfléchir et à vous ressaisir. Cette fonctionnalité s'appuie sur nos outils de gestion du temps existants, notamment la limite quotidienne ».

Une autre fonctionnalité, qui est en phase de test, permettra aux gens de voir et de gérer davantage leur activité sur Instagram. «Nous savons qu'en grandissant, les adolescents veulent avoir plus de contrôle sur la façon dont ils se montrent en ligne et hors ligne. C'est pourquoi, pour la première fois à partir de janvier, les utilisateurs pourront supprimer en bloc le contenu qu'ils ont publié, comme les photos et les vidéos, ainsi que les commentaires et les appréciations antérieurs», peut-on lire dans le communiqué.

Meta souhaite également impliquer les parents et tuteurs dans l'expérience Instagram de leurs adolescents, avec des outils qui leur permettront de voir combien de temps leurs jeunes passent sur la plateforme. Ces nouveaux outils, qui verront le jour à partir de mars 2022, vont impliquer les parents lorsque leurs adolescents signalent un autre compte, aussi.

Dans cet objectif de rendre Instagram plus sécuritaire pour les jeunes, Meta développe d'autres nouvelles fonctionnalités:

La possibilité pour les gens de taguer ou mentionner des adolescents qui ne les suivent pas sera désactivée

Les internautes seront orientés vers d'autres sujets s'ils s'attardent trop sur un sujet depuis un certain temps

Un meilleur contrôle du contenu sensible

Le blogue d'Instagram indique aussi qu'un nouveau centre éducatif pour les parents est en développement. Ce centre a pour objectif d'éduquer les parents sur les fonctionnalités d'Instagram, avec des tutoriels, ainsi que des conseils d'experts afin de les aider à discuter de l'utilisation des médias sociaux avec leurs adolescents.