Jeux Olympiques: Carey Price est toujours dans les plans du Canada

Carey Price est toujours à l’écart du jeu pour soigner une blessure à un genou, mais le directeur général de l’équipe canadienne qui ira aux Jeux olympiques, en février, n’a pas encore fait une croix sur la présence du gardien du Canadien de Montréal.

Mardi, Doug Armstrong a discuté avec le réseau Sportsnet de quelques dossiers entourant le groupe qui défendra les couleurs de l’unifolié à Pékin. Le nom de Price revient souvent dans les discussions, bien que l’entraîneur-chef Dominique Ducharme ait spécifié qu’il ne s’attend pas à un retour du numéro 31 avec le CH avant les Fêtes.

«Je dirais que la fenêtre devient de plus en plus petite, mais c’est Carey Price et s’il pouvait revenir autour de Noël, ça nous donnerait un peu de temps pour analyser notre situation dans les buts», a admis Armstrong.

Bien entendu, il n’y a pas que le genou de Price qui est en cause. L’athlète de 34 ans a intégré il y a deux mois le programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey, et lui seul pourra décider quand il sera apte à compétitionner à nouveau.

«Nous voulons nous assurer de communiquer avec Carey, [mais] il y a évidemment des choses plus importantes que le hockey, a assuré Armstrong. J’ai eu une brève conversation avec lui et c’était plus pour lui dire qu’on était derrière lui et qu’on avait hâte de le revoir jouer.»

Le Britanno-Colombien a recommencé à s’entraîner sur glace, mais sans son équipement complet. Le temps file, mais l’espoir de le revoir bientôt en bleu-blanc-rouge ou en rouge et blanc subsiste.

«Ce n’est pas seulement ce qu’il a fait à l’international, que ce soit aux Championnats du monde en 2016 ou aux Olympiques en 2014, vous n’avez qu’à regarder ce qu’il a fait pour le Canadien l’an dernier en séries pour déterminer qu’il est encore un joueur de haut niveau», a expliqué le DG du Canada.

Si Price devait tirer un trait sur les Jeux olympiques, Armstrong pourrait se rabattre sur d’autres candidats comme Marc-André Fleury, Carter Hart, Jordan Binnington, Darcy Kuemper ou encore Mackenzie Blackwood.