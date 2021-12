La glace et les rues mal déneigées font rager les citoyens à Québec

Au lendemain de la première tempête de la saison, les citoyens de Québec se sont réveillés avec des rues et des trottoirs glacés et jonchés de monticules de neige durcie qui rendaient les déplacements périlleux, surtout pour les piétons.

• À lire aussi: Les opérations de déneigement «compliquées» à Québec

«Ce serait le fun d’avoir une attention plus particulière pour les piétons. Parce qu’ils n’ont pas d’alternative pour se déplacer. Un piéton qui s’en va travailler sur un trottoir glacé du début à la fin, c’est une autre sorte d’embarras. Il aurait fallu avoir une attention particulière pour les trottoirs», a affirmé le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, mardi.

Photo Stevens Leblanc

Jackie Smith, de Transition Québec, abondait dans le même sens. «Il faut absolument avoir un meilleur investissement dans les équipements de déneigement et de déglaçage pour les piétons», soutient-elle, surtout que ces conditions surviendront plus souvent avec les changements climatiques. Chez elle, dans Limoilou, «c’était une patinoire», mardi matin.

Travail difficile

M. Villeneuve convient que les conditions météo n’étaient pas idéales et rendaient le travail des déneigeurs compliqué. «Ce n’est vraiment pas satisfaisant, mais je vais être de bonne foi et penser que les équipes de déneigement ont vraiment fait du mieux qu’elles pouvaient.» Or il ne faut pas que cela devienne la norme, affirme-t-il. «Ce ne serait pas normal, au lendemain de chaque tempête.»

Photo Stevens Leblanc

Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, avait averti les gens de Québec, lundi, que la matinée de mardi serait difficile en raison du cocktail météo qui s’est abattu sur la capitale. Neige, grésil, pluie abondante et refroidissement ont causé bien des maux de tête aux équipes de déneigement.

Bien que les équipes aient été «à pied d’œuvre» depuis le début des précipitations, les rues et les trottoirs de plusieurs quartiers de la ville étaient glacés ou enneigés mardi matin, ce qui rendait les déplacements difficiles, à pied ou en voiture.

Réactions

Sur la page Facebook de la Ville de Québec, sous une publication qui expliquait que les équipes de déneigement de la Ville avaient travaillé en continu depuis la tombée des premiers flocons, les citoyens de partout étaient nombreux à réagir. Plusieurs se plaignaient des trottoirs glacés.

«Je me questionne à savoir où sont les équipes de déneigement quand on sait depuis cinq jours qu’il va y avoir une tempête», écrit une citoyenne de Limoilou qui déplorait l’état «épouvantable» des trottoirs, surtout dans le corridor scolaire de l’École des Jeunes du Monde.

Un autre Limoulois était mécontent de ne pouvoir sortir de chez lui à cause d’un andain de neige glacée d’un mètre de haut accumulé devant sa résidence. «Payez-vous ma journée de travail dû au fait que mon auto est prise dans mon entrée?» demandait-il à la Ville.

«Ce matin, il n'y avait pas de sable ni de sel partout dans les rues à Beauport et c'est extrêmement glissant. Allons-nous en avoir durant la journée?» se questionnait une résidente de Beauport.

À Sainte-Foy, plusieurs rues étaient toujours complètement glacées ou encombrées de neige en mi-journée. Des autobus scolaires ont accusé des retards lors du transport du matin.

Autre nuit de déneigement

Mardi matin, la Ville a annoncé par voie de communiqué que le déneigement se poursuivrait dans la nuit de mardi à mercredi. Le stationnement sera donc interdit dans les rues. «La Ville demande aux citoyens leur collaboration pour libérer la chaussée pour permettre le passage de la machinerie, respecter les interdictions de stationnement, le cas échéant, placer leurs bacs à ordures et à recyclage dans leur entrée.»

À VOIR AUSSI