La Maison Colombe-Veilleux rouvre ses portes

La Maison Colombe-Veilleux de Dolbeau-Mistassini, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut enfin rouvrir ses portes. Les efforts déployés pour recruter des employés ont permis l'embauche de trois infirmières auxiliaires.

Le seul organisme à offrir des soins palliatifs au nord du lac Saint-Jean a fermé le 15 juillet dernier faute de personnel infirmier.

«Je ne peux pas dire que je n'ai pas été inquiet, mais vraiment, aujourd'hui, de pouvoir annoncer notre réouverture, c'est un beau moment et un beau cadeau de Noël», a indiqué mardi à TVA Nouvelles le président de la Maison, Pierre Hébert.

En plus de revoir à la hausse son échelle salariale, l'organisme permet désormais à ses employés de contribuer à un fonds de pension.

«On leur assure aussi deux semaines de salaire si la maison doit fermer temporairement parce qu'il n'y a pas de patients, a précisé M. Hébert. C'est tout ça mis ensemble qui fait en sorte qu'on est plus attractifs.»

Le président se réjouit aussi de pouvoir encore compter sur la grande majorité des employés qui étaient en poste en juillet dernier lors de la fermeture.

«Je n'ai jamais eu le goût d'aller voir ailleurs même si j'ai été privé de salaire, a expliqué l'infirmière auxiliaire Audrey Marchand-Milliard. J'avais toujours la même flamme qui me disait de garder espoir.»

L'équipe de la Maison Colombe-Veilleux a même réussi à convaincre d'anciens employés comme Audrey Tremblay de revenir à la maison.

«Je suis arrivée ici en 2009 et j'ai quitté en 2017 pour aller voir ailleurs, mais je ne suis jamais partie très loin parce que j'ai continué à faire des remplacements, a expliqué l'infirmière auxiliaire. J'ai toujours dit que je ne serais jamais partie si ce n'était pas des conditions qui ne me convenaient plus à ce moment-là. Je suis très heureuse de pouvoir revenir parce que les soins palliatifs, c'est dans mon sang. La chance qu'on a, c'est d'avoir du temps avec nos patients.»

Au total, 2271 personnes ont pu bénéficier des services offerts par la Maison Colombe-Veilleux depuis sa création il y a 30 ans, la première du genre à voir le jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean.