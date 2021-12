Les Islanders retrouvent finalement le sourire

Les Islanders de New York ont freiné leur horrible séquence de défaites à 11 matchs en venant à bout des Sénateurs d’Ottawa par la marque de 5 à 3, mardi soir, au Centre Canadian Tire.

• À lire aussi: Le CH incapable de finir le travail

Du même coup, les hommes de Barry Trotz ont mis fin à une série de trois gains consécutifs de leurs rivaux.

Le jeune Oliver Wahlstrom et Anders Lee ont trouvé le fond du filet avec 27 secondes d’écart quelques minutes après que Josh Norris, des Sénateurs, eut égalisé la marque.

Lee avait ouvert la marque avec son premier de la rencontre et Kieffer Bellows et Jean-Gabriel Pageau en ont ajouté en troisième période. Nick Holden et Alex Formenton ont marqué les autres buts de la troupe de D.J. Smith.

Le portier des Islanders, Ilya Sorokin, a mérité le gain en repoussant 30 des 33 lancers dirigés vers lui. Son homologue, Filip Gustavsson, a réalisé 22 arrêts.

Il s’agissait d’une deuxième rencontre en autant de soirs pour les Sénateurs, qui l’avaient emporté contre les Devils du New Jersey la veille.

Les Predators gagnants à Detroit

À Detroit, malgré l’absence de leur gardien numéro 1 Juuse Saros et des défenseurs Mattias Ekholm et Matt Benning, les Predators de Nashville ont vaincu les Red Wings par la marque de 5 à 2.

Dans la victoire, Roman Josi s’est démarqué en récoltant trois points, dont un filet de toute beauté en traversant à lui seul la défensive de ses rivaux avant de déjouer Alex Nedeljkovic d’une manœuvre habile.

Ryan Johansen et Dante Fabbro ont également trouvé le fond du filet tout en se faisant complices de deux buts des leurs. Eeli Tolvanen et Nick Cousins ont complété la marque du côté des «Preds»

Robby Fabbri et Michael Rasmussen ont fait scintiller la lumière du côté des Red Wings.

En l’absence de Saros, c’est David Rittich qui était devant la cage de la formation gagnante. Peu occupé, il a stoppé 14 lancers dans la victoire.

Les Leafs trop forts pour les Blue Jackets

À Toronto, les Maple Leafs ont rendu la vie difficile aux Blue Jackets de Columbus et leur troisième gardien, l’emportant 5 à 4.

La formation torontoise a frappé deux fois sur l’avantage numérique en trois occasions. En tout, elle a décoché 40 lancers vers le filet défendu par Daniil Tarasov, qui disputait un troisième match en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Auston Matthews a réussi un doublé en plus d’ajouter une mention d’aide. Nick Ritchie, William Nylander et John Tavares ont aussi enfilé l’aiguille.

Du côté des perdants, Oliver Bjorkstrand a capitalisé à deux reprises et l’ancien du Canadien de Montréal Max Domi a fait vibrer les cordages avec une seconde à faire au match.