Les Stars filent à toute allure sous le radar

Sans trop faire de bruit, les Stars de Dallas continuent de surprendre, eux qui ont remporté leurs sept derniers matchs afin de bien se positionner dans la course pour une place en séries dans l’Association de l’Ouest.

En triomphant 4 à 1 contre les Coyotes de l’Arizona, lundi, la formation texane a égalé la meilleure séquence de l’histoire de la concession. La dernière fois que Dallas avait obtenu sept victoires d’affilée remontait à 2019-2020, campagne couronnée par une participation à la finale de la Coupe Stanley. De plus, la troupe de l’entraîneur-chef Rick Bowness a gagné ses huit plus récents duels à la maison et tente de surpasser la série de 11 gains de suite réalisée par les North Stars du Minnesota en 1972-1973.

Chez les joueurs, tout se déroule rondement, de la bonne façon, et ce, même si les chiffres ne le montrent pas nécessairement. Avant de récolter deux buts et une mention d’aide, Jamie Benn avait été tenu en échec dans cinq rencontres de suite. À ses yeux, il importe de suivre de bonnes habitudes de travail, d’abord et avant tout.

«Cela prouve que nous effectuons quelque chose de bien ici actuellement. Nous jouons du bon hockey. Même quand nous avons des périodes difficiles, nous trouvons le moyen de gagner. Chacun contribue et il s’agit d’un effort d’équipe», a affirmé Benn au site NHL.com.

«Nous travaillons ensemble en tant que groupe et tout le monde achète le système. Tous font les petits détails si importants pour notre jeu», a ajouté la recrue Jacob Peterson.

Un trio qui fonctionne

Bowness peut miser ces temps-ci sur une première ligne d’attaque bien huilée. Joe Pavelski, Jason Robertson et Roope Hintz évoluent ensemble et occupent les trois premiers rangs des pointeurs de leur formation avec, dans l’ordre, 19, 18 et 16 points. Leurs performances constituent une large explication aux succès des Stars.

«Je dirais que c’est la constance, a précisé Hintz quand il fut interrogé pour analyser le rendement de son trio. Certes, nous formons l’une des combinaisons les plus efficaces depuis plusieurs semaines et ça aide. Par contre, c’est aussi bien de voir d’autres gars exceller.»

Dallas présente un dossier de 13-7-2 lui valant le troisième échelon de la section Centrale. Ses trois prochains matchs se dérouleront à l’étranger, incluant celui de mercredi contre les Golden Knights de Vegas.

