L’objectif principal du Parti Québécois: survivre!

Ce n’était pas un mince défi pour le Parti Québécois : tenir son Congrès d’orientation, alors que le récit médiatique dominant le donne pour à peu près mort, au seuil de la tombe, prêt pour la rubrique politico-nécrologique. Il l’a relevé, quoi qu’en disent ceux qui cherchent à ridiculiser son propos.

Le PQ a rappelé son positionnement fondamental. Indépendance, nationalisme, identité, langue française, critique du multiculturalisme. On aurait pu le souhaiter plus courageux face à l’immigration massive, mais la chape de plomb médiatique pèse encore sur cet enjeu.

Survivre

Bémolisons un peu : les propositions sur l’hymne national et les équipes sportives québécoises à l’international relèvent du folklore souverainiste. Elles font plaisir aux militants, mais ne mordent pas sur la réalité des Québécois.

À l’horizon des prochaines élections, le PQ doit identifier clairement son objectif principal comme parti politique : survivre. J’entends par là qu’il doit demeurer une force politique crédible en conservant ses députés, et idéalement, en en gagnant quelques autres.

S’il parvient à faire élire son chef, Paul St-Pierre Plamondon, il sera en bonne position pour compter à la manière d’un groupe d’opposition important lors des quatre années qui suivront. L’homme est non seulement brillant : il est dévoué, et s’est transformé en quelques années en ambassadeur convaincant de la cause souverainiste.

PSPP

Le PQ doit bien cibler ses électeurs : je parle des nationalistes passés à la CAQ, mais qui trouvent finalement le bilan de cette dernière assez mince sur la question identitaire. Il doit les convaincre que la CAQ a besoin du PQ pour ne pas trop dériver vers le fédéralisme aplati et l’autonomisme mou.

Puis viendra, d’ici quelques années, inévitablement, autour de la loi 21, une crise constitutionnelle majeure entre Ottawa et Québec qui ramènera la question nationale au cœur de la vie politique. Il importe que le PQ soit sur la glace à ce moment.