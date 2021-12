Noovo: il va y avoir un «Survivor» québécois

Noovo ajoute une téléréalité à son tableau de chasse après avoir acquis le format «Survivor» en vue d’en faire une version québécoise.

La chaîne diffuse déjà les téléréalités «Occupation double», «Big Brother» et «L’amour est dans le pré».

Rappelons que les participants de «Survivor» tentent, comme le nom de l’émission l’indique, de survivre dans un milieu naturel coupé du reste du monde. Ils doivent se procurer leur nourriture et s’aménager un toit au-dessus de la tête. Des défis, des épreuves d’habiletés, des tests de capacité mentale et des énigmes viennent pimenter leur parcours. Ce sont les candidats éliminés chaque semaine qui choisissent le ou la grande gagnante.

Les Productions ToRoS, en collaboration avec Bell Média, vont produire la version québécoise de «Survivor». L’émission, dont les droits appartiennent à Banijay, est diffusée dans plus de 40 pays.

«"Survivor" connaît un succès planétaire depuis trois décennies, et c’est avec beaucoup de fierté que nous collaborons avec Bell Média afin de proposer pour la première fois ce tour de force au public francophone du Canada», a souligné la vice-présidente principale de Banijay Rights au Canada, Jane Rimer.

«Noovo poursuit son engagement à proposer des contenus de haute qualité, à grand déploiement où les Québécois peuvent se reconnaître et participer à l’événement. Avec l’acquisition de "Survivor", nous reconfirmons cette promesse, en plus de bonifier notre grille déjà riche en divertissement», a dit pour sa part la vice-présidente, développement de contenu, programmation et information, de Bell Média, Suzane Landry.

À voir aussi