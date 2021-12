Partys de Noël: des réponses à vos questions

La Santé publique a annoncé hier qu’elle permettrait à 20 Québécois vaccinés d’adresses différentes de se rassembler durant le temps des Fêtes. Peut-on dépasser cette limite en organisant un évènement dans la cour ? Que faire avec le cousin non vacciné ? D’autres assouplissements sont-ils prévus ? Voici quelques réponses à vos questions.

Les rassemblements extérieurs restent-ils limités ?

Oui. La santé publique a décidé de maintenir la limite de 20 personnes d’adresses différentes ou un peu plus lorsqu’il s’agit de familles de trois domiciles pour les rassemblements privés à l’extérieur puisqu’« il n’y a pas tant d’activités qui se font à l’extérieur dans le temps des Fêtes », a dit le Dr Horacio Arruda.

Peut-on laisser entrer les non-vaccinés dans les rassemblements intérieurs ?

Non. Le fait de participer à un rassemblement en tant que non vacciné met autant en danger les autres participants qu’eux-mêmes. « Parce qu’aussi les gens qui sont vaccinés peuvent quand même avoir le virus, le transmettre aux non-vaccinés, puis là votre beau-frère, qui est non vacciné, pourrait se retrouver aux soins intensifs », a donné en exemple le Dr Horacio Arruda.

D’autres allègements sont-ils au programme ?

Non. Excepté l’assouplissement du nombre de participants aux rassemblements privés intérieurs annoncé hier, aucun autre assouplissement n’est prévu par Québec d’ici Noël. « On est quand même dans un domaine d’incertitude, a justifié le ministre Dubé. Les gens le savent, que [le variant] Omicron est là, qu’on n’a pas encore vacciné (tout le monde) avec la troisième dose. »

Est-ce que les moins de 5 ans comptent dans la limite de 20 personnes ? Et puisqu’ils ne sont pas vaccinés ?

Oui, les enfants doivent être comptés parmi les 20 participants. La recommandation de Québec ne fait pas de distinction sur l’âge, précise le cabinet du ministre Dubé. Comme les moins de 5 ans ne peuvent encore recevoir de vaccin, ils peuvent être admis ; on demande aux hôtes de faire preuve de compréhension.

Quelles consignes doit-on suivre pendant le party ?

Québec ne précise pas les règles pour les rassemblements privés à l’intérieur où tous les participants sont vaccinés. « On fait confiance aux Québécois pour respecter les mesures sanitaires de base », précise l’équipe du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Y a-t-il un nombre maximum de partys ?

Non. À compter du 23 décembre, il sera possible de participer à autant de rassemblements que l’on souhaite, tant qu’ils sont limités à 20 personnes vaccinées. Québec n’a pas encore déterminé si la limite du nombre de participants sera à nouveau resserrée après le temps des Fêtes. « C’est une mesure qu’on fait à compter du 23, puis qu’on aimerait qu’elle dure », a indiqué Christian Dubé.

La capacité des restaurants est-elle augmentée ?

Non, seule la capacité des rassemblements intérieurs privés est concernée par l’annonce d’hier. Les restaurants doivent donc continuer de respecter la limite d’un maximum de 10 personnes par table ou les occupants de 3 résidences. Dans une salle d’un restaurant, un groupe peut toutefois occuper plusieurs tables, par sous-groupes de 10.