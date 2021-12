Quelques joueurs des Predators sur la touche

Un trio de joueurs des Predators de Nashville a été placé à l’écart du jeu en raison de problèmes non reliés à la COVID-19.

La formation du Tennessee a déclaré mardi que leur gardien titulaire Juuse Saros ainsi que les défenseurs Mattias Ekholm et Matt Benning manqueront le duel des leurs prévu en soirée. Les deux premiers sont malades et le second est affligé d’une blessure au haut du corps. Ils seront tous réévalués quotidiennement.

Pour pallier la perte temporaire de leur portier numéro 1, les Predators ont procédé au rappel de Connor Ingram des Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine.

L’homme masqué de 24 ans a joué ses deux premiers matchs dans le circuit Bettman cette saison, obtenant un gain à son premier départ.