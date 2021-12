Réalité (très) augmentée

Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette n’ont pas eu à chercher bien loin pour trouver l’inspiration nécessaire à Gazebo. Le couple met en scène une version décalée de sa réalité, passée à travers son tordeur d’humour grinçant et absurde.

Ils s’appellent Marie et Loulou. Ils sont comédiens, forment un couple et élèvent deux enfants. On pourrait être porté à croire qu’il s’agit du quotidien de Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Mauffette qui est transposé à l’écran dans la websérie Gazebo.

Mais non.

En entrevue avec Le Journal, le couple insiste à plusieurs reprises. Certes, ils ont puisé leur inspiration dans leur propre vie, mais la réalité a été extrapolée, puis confiée à des personnages fictifs, voire des caricatures des comédiens. La distinction est importante.

« Ça peut être mélangeant : les gens savent qu’on est un couple dans la vie, on a déjà fait une émission de rénovation ensemble. Et c’est inspiré de nous deux, de notre dynamique et de nos vies. Mais Marie et Loulou, c’est nous... exposant 100 millions. Ce sont des personnages, tout comme les enfants dans la série ne sont pas nos enfants à nous », précise Marie-Soleil Dion.

Le public pourra bientôt en témoigner de lui-même : les 10 épisodes d’une dizaine de minutes chacun seront mis en ligne à la fin de la semaine prochaine.

Possibilités infinies

Les aventures de Marie et Loulou se termineront-elles avec cette première saison ? Rien n’est encore décidé. Mais il y a fort à parier qu’on les retrouvera à l’avenir, dans une forme ou une autre.

« Des idées, on n’en manque pas. On serait capables d’emmener ces personnages--là dans tellement de situations ou même de pays. Et même si on n’en a pas encore parlé, j’ai une grande facilité à voir ça au cinéma. Mais on verra comment ce sera reçu avant d’imaginer la suite », indique Louis-Olivier Mauffette.

► La première saison de Gazebo sera mise en ligne dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA le vendredi 17 décembre.