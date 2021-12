Sidney Crosby a pris son envol

Depuis six matchs, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, est un abonné régulier à la liste des pointeurs des siens, au grand plaisir des «poolers» l’ayant sélectionné cette saison.

L’entrée en matière est loin d’avoir été facile pour le vétéran de 34 ans, opéré au poignet gauche en septembre et frappé par la COVID-19 environ deux mois plus tard. Aussi, la production de l’attaquant a été plutôt modeste dans ses sept premières rencontres, lors desquelles il s’est contenté d’un but et d’une mention d’aide. Cependant, il a enchaîné avec 11 points, de sorte qu’il affiche une moyenne d’exactement un point par sortie.

Voilà donc de bonnes nouvelles pour les «Pens», qui ont signé deux gains consécutifs pour grimper au quatrième échelon de la section Métropolitaine. Complété par Jake Guentzel et Evan Rodrigues, le trio pivoté par Crosby a eu son mot à dire dans ces succès collectifs, le premier des trois hommes ayant obtenu au moins un point dans 13 duels de suite.

«Je crois que les occasions de marquer ont été au rendez-vous dans les 6-7 derniers affrontements, a commenté au site NHL.com l’auteur du filet décisif d’une victoire de 6 à 1 aux dépens du Kraken de Seattle, lundi. Avant de se mettre en marche, il y a eu plusieurs chances, selon moi. Espérons que ça continuera ainsi. Certes, nous effectuons de belles choses et quelques jeux. Nous voulons poursuivre sur cette voie, peu importe qui marque les buts.»

D’ailleurs, Crosby ne tarit pas d’éloges à l’égard de Guentzel, qui a amassé 19 points durant son heureuse séquence.

«Il a eu de bons moments, mais présentement, il fait tout si bien. Il trouve différentes façons [d’exceller], qu’il aille au filet ou non. Vous l’avez vu sur l’un de ses deux buts [lundi]. Son tir était parfait. Et il fait tout. C’est bon de voir cela.»

Belle lutte à prévoir

Ainsi, les Penguins se croisent les doigts pour que leurs joueurs-clés maintiennent la cadence, car la bataille dans leur division sera féroce tout au long de l’année. Si les séries éliminatoires s’amorçaient maintenant, ils y participeraient à titre de détenteurs du deuxième et dernier laissez-passer d’équipe repêchée dans l’Association de l’Est. Donc, rien n’est gagné et la concurrence s’annonce rude.

D’ailleurs, le prochain match de la bande de Crosby est prévu vendredi face aux Capitals de Washington d’Alexander Ovechkin. Par la suite, elle disputera trois rencontres d’affilée à domicile, incluant celle du 14 décembre contre le Canadien de Montréal.

