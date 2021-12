Trafic d’armes à feu : le ministre fédéral témoignera trois heures en comité

Le ministre fédéral de la Sécurité publique ainsi que des représentants de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) devront témoigner en comité pour une durée de trois heures chacun afin de répondre aux élus sur le problème des armes à feu.

Cela fait suite au dépôt d’une motion présentée mardi par le Bloc québécois, qui a été adoptée à l’unanimité par les élus.

La motion demande par ailleurs que «le contrôle des armes à feu, le trafic illégal des armes et l’augmentation des crimes commis par armes à feu par des personnes issues des gangs de rue» deviennent les priorités du Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour l’actuelle session parlementaire.

En vertu de la motion, la première rencontre du comité se tiendra mercredi.

La députée bloquiste Kristina Michaud, porte-parole en matière de Sécurité publique, a fait de la question des armes à feu son cheval de bataille depuis le début de la rentrée parlementaire.

Celle-ci a réclamé la semaine dernière la création d’une «escouade mixte» formée de la GRC, la Sûreté du Québec, les services frontaliers et les services policiers des communautés autochtones afin d’enrayer le fléau.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino rappelle régulièrement les actions entreprises par son gouvernement sur le front des armes à feu, notamment, la création du Fonds d’action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, à travers lequel le Québec touche un montant de 46 millions $ visant à «soutenir la collecte et la communication de données, la recherche, le développement des connaissances et de l'information sur la violence liée aux armes à feu et aux gangs».

Un nouveau projet de loi visant à resserrer les règles liées aux armes à feu est espéré dans la session parlementaire actuelle.

Celui-ci est attendu de pied ferme par Québec et Montréal, où les nombreux incidents impliquant des armes à feu ajoutent presque quotidiennement de la pression sur les autorités.

Une première version est tombée à l’eau l’été dernier en raison du déclenchement des élections.

