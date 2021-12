Un film de Noël réussi

Après Hallmark, Lifetime et Hulu, c’est au tour de Netflix de lancer son premier film de Noël mettant en scène un couple homosexuel. Et Que souffle la romance s’impose déjà comme le plus réussi du lot.

Peter en a soupé des remontrances de sa famille exaspérée par son perpétuel célibat. À l’approche des Fêtes, il convainc donc son meilleur ami, Nick, de l’accompagner jusqu’au New Hampshire... et y prétendre d’être son conjoint.

Et s’ils étaient finalement destinés à former un couple bien réel ? La question sera posée — et, ultimement aura sa réponse — sur un fond de cantiques de Noël, guirlandes et sapins bien décorés.

Si la prémisse n’invente rien (elle a, entre autres, été exploitée avec La proposition), elle sied tout de même particulièrement bien au genre. Car oui, les films de Noël sont traditionnellement associés au parfum d’eau de rose, aux fleurs bleues et aux bons sentiments.

Que souffle la romance (ou Single All the Way, dans sa version originale) n’y échappe évidemment pas, s’appuyant sur certains clichés bien convenus et formules éculées. N’empêche, il le fait bien. Et il déboulonne au passage certains stéréotypes gais — usés, mais tenaces — tout en évitant les pièges qu’ils représentent.

Attendrissant

Il en résulte une comédie romantique attendrissante, fort sympathique et surtout, franchement divertissante. Ça, c’est en grande partie grâce au charisme de ses interprètes : Michael Urie se veut ici parfaitement attachant, tout comme Philemon Chambers et Luke Macfarlane, autres membres du triangle amoureux central.

Kathy Najimy et Jennifer Coolidge (ici étrangement sous-utilisée) sont tout aussi efficaces dans des rôles secondaires aussi bien étoffés que mémorables.

Bref, Que souffle la romance ne risque pas d’entrer dans l’histoire ni de révolutionner l’industrie des films de Noël. Mais il apporte sa pierre colorée et singulière à l’édifice du genre. Et ça, c’est tant mieux.

Que souffle la romance ★★★☆☆

Un film de Michael Mayer

Avec Michael Urie, Philemon Chambers et Jennifer Coolidge. Sur Netflix