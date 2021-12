Une baisse trop timide du prix de l’essence

Ces derniers jours, les consommateurs québécois ont pu observer une baisse du prix du litre d’essence. Certains analystes s’attendaient toutefois à une baisse un peu plus drastique. C’est le cas notamment de CAA-Québec, qui a publié un communiqué déplorant que cette diminution était trop timide.

Pour discuter des fluctuations du prix du litre d’essence, Antoine Joubert et Frédéric Mercier ont reçu Jesse Caron, expert automobile chez CAA-Québec, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Trois fois plus de profits pour les commerçants

D’après les observations de M. Caron et de CAA-Québec, les détaillants sont rapides sur la gâchette pour refiler la facture aux consommateurs lorsque les indicateurs pétroliers sont à la hausse. Or, dans le cas d’une baisse de ces indicateurs, on tarde à constater les effets sur le litre payé à la pompe.

Pour affirmer que la baisse observée au courant de la dernière semaine était insuffisante, M. Caron et son équipe ont notamment étudié de près les marges au détail. « Il s’agit de l’argent qui va dans les poches des exploitants de stations-service. On parle d’une marge moyenne annuelle provinciale de 5,5 cents/L. Dans le cas de la région de Québec, on a calculé une marge au détail de 15,7 cents/L actuellement au prix affiché. Il s’agit donc environ de trois fois la marge moyenne annuelle », avance Jesse Caron.

Conscient que l'impact d'un communiqué comme celui émis par CAA-Québec ne changera pas le prix de l'essence du jour au lendemain, Jesse Caron explique que l'organisme souhaite soutenir et conscientiser ses membres, qui sont en grande majorité des automobilistes.

Quelques conseils

Bien qu'un automobiliste puisse parfois se sentir impuissant face au prix de l'essence, Jesse Caron souligne que quelques notions d'écoconduite peuvent permettre d'abaisser la consommation de carburant d'un véhicule. « On parle d'accélérer moins vite, réduire les arrêts/départs en ville, respecter les limites de vitesse, etc. », énumère M. Caron.

CAA-Québec recommande également d’acquérir un véhicule qui répond aux réels besoins quotidiens. « Si vous avez besoin de transporter des choses encombrantes trois ou quatre fois par année, n’achetez-vous pas un VUS à trois rangées ou une camionnette avec un moteur V8. Toute l’année durant, vous paierez pour de l’essence inutilement », rajoute M. Caron.

Intérêt marqué pour les véhicules électrifiés

Avec la hausse généralisée du prix du carburant, CAA-Québec, tout comme Le Guide de l’auto d’ailleurs, a remarqué que les consommateurs s’intéressent davantage aux véhicules électrifiés. « Nos agents répondent de plus en plus à des questions relatives aux véhicules hybrides ou électriques. Les gens s’y intéressent vraiment. Ça devient une réalité tangible et accessible pour plus d’automobilistes qu’auparavant », commente M. Caron.

Il précise que « notre rôle dans le processus d’achat d’un véhicule a toujours été d’offrir un portrait réaliste de ce qui attend les consommateurs qui se procureront un véhicule électrifié. »

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la polémique entourant les VUS, du BMW XM et du Ford Maverick hybride qui est déjà en rupture de stock.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Mazda MX-30 et Hyundai Tucson hybride mis à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Frédéric Mercier répondent aux questions du public concernant la conduite à une pédale des véhicules électriques, la différence entre les Subaru Crosstrek et Impreza ainsi que le Mazda CX-3 pour remplacer une Mazda3 2014.