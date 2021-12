Vaccination obligatoire dans les milieux de travail sous juridiction fédérale

Ottawa à l’intention d’obliger la vaccination dans les milieux de travail sous juridiction fédérale, incluant les secteurs bancaires et des télécommunications, a annoncé le gouvernement mardi.

Le ministre du Travail, Seamus O’Regan Jr., a dévoilé qu’il va proposer un règlement pour obliger la vaccination des travailleurs en entreprises privées.

«Rendre la vaccination obligatoire dans tous les milieux de travail sous réglementation fédérale protégera les travailleurs, leur famille, et leur communauté. Cela nous aidera à terminer la lutte contre la COVID-19 et à maintenir une relance économique solide et durable», a-t-il expliqué par voie de communiqué.

Grosso modo, environ 955 000 travailleurs canadiens oeuvrent pour un employeur sous juridiction fédérale, soit environ 6 % de tous les employés du pays. Au total, quelque 18 500 entreprises sont concernées.

Jusqu’à présent, seuls les fonctionnaires fédéraux et les travailleurs œuvrant dans le domaine des transports, notamment dans les avions et les trains, étaient soumis à une obligation vaccinale.

Par contre, plusieurs entreprises sous juridiction fédérale, notamment de grandes banques canadiennes et des entreprises en télécommunication, ont déjà prévenu le coup en se dotant de politique obligeant la vaccination de leurs employés au cours de l’automne.

«Le vaccin est l’un des outils les plus puissants que nous avons pour vaincre la COVID-19 et pour garder les Canadiens en santé et en sécurité. Grâce à ces exigences, nous contribuons à ajouter une protection supplémentaire dans les milieux de travail sous réglementation fédérale», a d’ailleurs fait valoir le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, pour justifier l’imposition de la vaccination.

Les modalités d’application du futur règlement, notamment pour la date de son entrée en vigueur et les éventuels délais pour permettre aux travailleurs de se faire vacciner, n’ont pas été dévoilées.

