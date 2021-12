200 000 $ d’amende pour Gap en raison de pourriels

Le détaillant de vêtements Gap a accepté de s’acquitter d’une amende de 200 000 $ pour avoir envoyé des pourriels aux Canadiens, a dévoilé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) mercredi.

Selon l’organisme, Gap, qui exploite notamment les chaînes Banana Republic et Old Navy, a envoyé des courriels commerciaux non sollicités à de nombreux Canadiens entre janvier 2018 et juin 2021. Or, la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) oblige les entreprises à obtenir le consentement de leurs clients avant de leur envoyer des messages publicitaires.

De plus, la LCAP oblige les entreprises à ajouter un lien pour permettre aux gens qui reçoivent leurs messages de se désabonner aisément, une mesure que tardait à implanter Gap.

Pour ces raisons, le CRTC a expliqué avoir donné un avertissement à Gap en décembre 2018, sans succès vu que les plaintes de consommateurs ont continué à s’accumuler. Une enquête formelle a ensuite été ouverte en juin 2021, retenant finalement l’attention du détaillant.

«Gap a pleinement collaboré à notre enquête, a volontairement signé une entente et a proactivement pris des mesures correctives pour assurer sa conformité», a expliqué Steven Harroun, cadre en chef de la conformité et des enquêtes au CRTC.