LEFRANÇOIS, Gilles



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès subit de notre très cher père, Gilles Lefrançois, survenu à sa résidence de Mont St-Hilaire, le 30 novembre 2021. Il était entouré de l'amour des siens. Il était l'époux de feu Léna Grenier. Il était le fils de feu madame Fernande Fillion et de feu monsieur Joseph Édouard Lefrançois. Il était le fondateur de l'entreprise Innergex Énergie Renouvelable, dont il a été président pendant 20 ans. Il a aussi développé une relation privilégiée avec la grande famille du Baluchon. Homme d'affaires invétéré et pionnier de l'énergie renouvelable au Québec, il croyait à un avenir meilleur grâce à cette énergie verte et ce fut cette passion qui l'a guidé toute sa vie. Il était doté d'une grande humanité et il était profondément apprécié et respecté de tous. Personne ne restait indifférent à son charisme, à son grand sourire et à ses yeux pétillants. Il nous manquera énormément.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 17 décembre 2021, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Une réception avec la famille et les amis suivra au Club de golf Le Montmorency, 2700 Av. du Sault, Québec, G1C 2L2. Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Hudon, ses enfants: Renaud (Julie Jean) et Éric (Josée Couture), ses petits-enfants: Rosalie, Florence, Annabelle (Nicolas Pilote), Simon et Catherine.Il était le frère de Luc (Denise Malette), feu Laval (feu Nicole Laflamme), feu Rodrigue, Agathe (Simon-Pierre Vézina), Pierre (Ginette Ringuette), Jean (Micheline Turcotte), Louise (Gérald Bélanger), Martin, Daniel (Marlène Vézina), feu François et Françoise. De la famille Grenier, il était le beau-frère de feu Liliane (feu Georges Bélanger), feu Christine (feu Claude Latouche), Maurice, Pierre-Paul (feu Monique Boulanger), Rodrigue (Micheline Tremblay), feu Élyse (feu Normand Langlais) et feu Monique. Il laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis (es). La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe et du CLSC des Patriotes à Beloeil pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (fqc.qc.ca).