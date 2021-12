André Gladu et le chant de Lanaudière

Le cinéaste André Gladu vient de lancer deux nouveaux courts-métrages sur le chant traditionnel de Lanaudière, une région sur laquelle il s’est beaucoup penché au cours de sa longue carrière.

Les films «Excusez-là» (20 min) et «L'autre bout du monde» (40 min), produits par le Centre régional d’animation du patrimoine oral (CRAPO) de Lanaudière, ont été projetés en avant-première à l'Albion, une brasserie artisanale de Joliette, le 9 novembre dernier, en présence des protagonistes.

Tiré d'un tournage réalisé en 2015, «Excusez-là» est une captation où les chanteurs enchainent les chansons à répondre en tapant du pied. «L'autre bout du monde» nous transporte dans une cabane à sucre où se déroulent des veillées de chansons. Les discussions des protagonistes témoignent de la fierté et de l'importance de ces moments de partage.

Si la chanson traditionnelle existe toujours ailleurs au Québec, notamment en Outaouais, elle est particulièrement vivante dans la région de Lanaudière, considère le cinéaste, qui documente la culture populaire depuis les années 1970.

«On voit toutes les générations se réunir pour chanter dans Lanaudière. Je pense que cette région a été isolée pendant un bout de temps, et que ça a préservé sa culture. Puis, ses groupes de musique, comme la Bottine souriante, ont fait le tour de la planète et les Lanaudois en sont fiers», a dit André Gladu, en entrevue.

Courtoisie Annie Tétreault

Jean Desrochers a coproduit les deux nouveaux courts-métrages avec André Gladu pour le CRAPO, dont la mission est de sauvegarder et de transmettre le patrimoine oral de la région de Lanaudière. Il pense aussi que le chant traditionnel y prend une place exceptionnelle.

«Il y a des raisons historiques à ça. D'abord, 30 000 Acadiens sont venus ici fonder les villages, emportant leur tradition musicale, puis les chansons se transmettaient dans les camps de bûcherons, au nord de la région. Il y a aussi la communauté irlandaise de Rawdon, qui a eu beaucoup d'influence pour le violon. De voir un jeune dans une Honda Civic avec la casquette à l'envers qui écoute de la musique "trad" dans le tapis, c'est courant ici!» a-t-il illustré.

Avec 14 films sur Lanaudière, André Gladu considère que le sujet a pris de l'importance dans l'ensemble de son oeuvre, qui regroupe 60 films au total depuis les années 1970. «Pour moi c'est un cycle de création. Aussi important que celui que j'ai fait sur la Louisiane.»

Depuis 1972, le cinéaste a documenté la culture populaire, du Québec à la Louisiane, en passant par l'Acadie. Selon lui, elle se porte plutôt bien.

«Beaucoup d'institutions et d'événements ont été créés pour la sauvegarder. L'important c'est que ça reste vivant. Il ne faut pas que ça se fige. Les prétentions de pureté, ça ne m'intéresse pas. Les cultures qui se tiennent debout dans le monde, c'est celles qui se sont approprié les choses, comme les Québécois avec les reels et la gigue, un héritage colonial qui leur a été imposé et qu'ils se sont approprié.»

Sa série de 27 films «Le Son des Français d'Amérique», coréalisée entre 1974 et 1980 avec Michel Brault, a obtenu une désignation au registre Mémoire du monde de l'UNESCO en 2017. Les copies d'origine font présentement l'objet d'un travail de restauration par Éléphant, mémoire du cinéma québécois.

Les courts-métrages «Excusez-là» et «L'autre bout du monde» devraient se trouver au programme de festivals de cinéma au cours des prochains mois.

