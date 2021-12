Baptême de feu pour Cédrick Brunet

CALGARY | Le grand jour est arrivé pour Cédrick Brunet.

Le patineur de 20 ans de Gatineau fera ses débuts en Coupe du monde alors que l’élite internationale s’arrête au Canada pour la première depuis février 2020. « C’est le grand jour que j’attendais, a résumé Brunet. Ça va être un moment très spécial, surtout que la Coupe du monde se passe à la maison et que mes parents seront présents. Ce sont des sentiments que je ne peux pas décrire. »

« Je suis fébrile, mais je vais me retrouver dans un environnement que je connais déjà, ce qui représente un avantage, de poursuivre Brunet. Je vais affronter de nouveaux patineurs, mais je patine souvent à Calgary depuis trois ans et je ne serai pas trop dépaysé. »

Deux objectifs

Alors qu’il s’était pointé à Calgary en octobre pour les nationaux sans aucune attente, Brunet avait causé la surprise en améliorant son record personnel par 0 s 97 pour terminer en troisième place en vertu d’un chrono de 34 s 97.

« Les attentes sont plus élevées cette fois-ci, a-t-il reconnu, mais je ne dois pas m’en mettre trop sur les épaules. C’est certain que l’ambiance va être différente, mais j’ai très bien fait à Québec la fin de semaine dernière lors d’une étape de la Coupe Canada. »

Brunet a deux objectifs en tête. « Mon but est de prendre de l’expérience et de réussir le standard de Patinage de vitesse Canada de 34 s 90, a-t-il expliqué. Si je veux me donner une chance d’aller aux Jeux olympiques, je dois réussir le standard. Même en terminant en 3e position aux Essais olympiques le 27 décembre au Centre de glaces, je ne me qualifierais pas pour les Jeux si je ne réalise pas le standard. C’est le temps qui compte et non la position. »

Piqué

Ce fameux standard lui a fait rater les trois premières étapes de la Coupe du monde même s’il avait terminé au troisième rang aux nationaux. « En début de saison, je n’avais pas d’attentes, mais un top 4 au national devait me permettre de me qualifier pour la Coupe du monde. Je n’ai pas pu y aller parce que je n’avais pas réussi le standard. Ça m’a piqué et je veux régler le dossier. »

À cette première déception, il s’en est ajouté une deuxième quand le Canada a décidé de faire l’impasse sur la Coupe du monde néo-senior (23 ans et moins) parce que les cas de COVID-19 étaient trop élevés en Allemagne. « Cela a ajouté une couche, mais je suis passé à un autre appel et la déception est derrière moi. Mon temps de 35 s 30 à la Coupe Canda le démontre. J’ai amélioré mon record personnel au Centre de glaces par 0 s 7. »

En fin de semaine, le Canada peut aligner un 5e patineur par épreuve parce que la Coupe du monde a lieu à la maison.