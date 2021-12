Chaudière-Appalaches: la Santé publique en appel à la «responsabilité» des gens

La Santé publique de Chaudière-Appalaches en appel à la «responsabilité» des gens au moment où la pandémie connaît un regain marqué dans la région, avec une augmentation de 60 % des cas depuis deux semaines.

• À lire aussi: Cinq voyageurs infectés au variant Omicron au Québec

• À lire aussi: COVID-19: 1367 nouveaux cas et deux décès de plus au Québec

«Je pense que nous sommes dans une période de transition [...] où les citoyens doivent prendre leur part de responsabilité», a expliqué mercredi la directrice régionale de santé publique, Dre Liliana Romero.

«L’étape du paternalisme ou du maternalisme est déjà passée», a-t-elle lancé.

Avec une hausse des cas de 60 % depuis deux semaines, elle a invité la population à une grande «prudence» lors des rassemblements des Fêtes à venir, où il est fortement recommandé que les personnes soient adéquatement vaccinées.

«Il y a une préoccupation», a avoué la Dre Romero, disant s’attendre à une hausse des contaminations en janvier, et rappelant que les «conséquences» du coronavirus «ne sont pas les mêmes», selon qu’on soit vacciné ou non.

Bilan inquiétant

Encore 126 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 se sont ajoutés mercredi.

En moyenne et toute proportion gardée, il y a 20 % plus de cas dans la région par rapport à l’ensemble de la province, selon le CISSS.

Il y a 132 éclosions actives, principalement dans les écoles primaires, les garderies et les entreprises privées.

Le taux de positivité des tests de dépistage est passé de 5,7 % la semaine dernière à 7,1 % cette semaine. «Ça veut dire que le virus court de plus en plus dans notre région», a soulevé Dre Romero.

Heureusement, on ne recense encore aucun cas du variant Omicron. Plusieurs voyageurs sont sous surveillance, mais il n’y a aucun cas suspecté.

La vaccination avance

Il y a malgré tout des raisons pour être optimiste, ont souligné les responsables du CISSS.

Globalement, 79,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, soit près de la moyenne provinciale de 82,1 %. Tous les jours, des adultes viennent chercher leur première dose, a souligné la directrice de la vaccination, Marie-Ève Tanguay.

La vaccination des jeunes de 5 à 11 ans est même en avance, avec 47 % des enfants vaccinés ou qui ont leur rendez-vous, comparativement à 45 % pour tout le Québec.

«Ça démarre bien [...] mais il faut que ça continue à augmenter», a nuancé Mme Tanguay, précisant qu’un effort était aussi nécessaire du côté des jeunes adultes.

D’autre part, la Santé publique ne prévoit pas d’imposer le port du masque dans les écoles primaires à davantage de sous-régions.

«Oui, on a plus de cas, on a beaucoup de cas — ce n’est pas comparable à l’année précédente — mais on ne voit pas les impacts au niveau des hospitalisations, au niveau des décès. Notre population est de plus en plus vaccinée. La vaccination des 5-11 ans avance très bien, donc je vois déjà de plus en plus que l’avenir va être positif», a résumé la Dre Romero.

À VOIR AUSSI...