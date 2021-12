Classique et féérique

Costumes, paillettes, imitations de haut calibre, grands classiques, pianos, orchestre de huit musiciens de jazz, petit vent de Noël : c’est à un grand spectacle de variétés que nous avaient conviés Christian Marc Gendron et sa talentueuse complice Manon Séguin.

Dès les premières notes de Feeling Good, les spectateurs du Cabaret du Casino de Montréal ont su que cette soirée en compagnie du pianiste, imitateur et chanteur concurrent de La Voix en 2019 allait être festive et mémorable.

Veston jaune vif, noir, multicolore, puis scintillant, aisance toute naturelle sur scène, voix versatile et puissante, chimie attachante avec son amoureuse à la voix d’or ; Christian Marc Gendron a tout du grand artiste.

« Merci de manquer District 31 pour nous autres, a rigolé le comique artiste de 45 ans. Nous avons fait 820 spectacles cette année et l’un des commentaires qui revenaient le plus était : j’peux pas croire que tu n’as pas fait cette toune ! Ce soir, on fait tous les j’peux pas croire ! Merci infiniment de venir voir des shows masqués, je suis très reconnaissant de votre ouverture. »

De belles émotions

Généreux et reconnaissant, l’artiste ayant vendu plus de 25 000 billets de Piano Man Expérience a tenu à revenir sur la pandémie qui lui aura été salutaire. Il a remercié la foule de l’avoir adopté avant de présenter son album Noël à trois sur lequel il a décidé « de faire swinguer les tounes de Noël ».

Accompagné de Toyo à la direction musicale, il a livré de grands succès de diverses époques, dont les années 80 (The Final Countdown et Jump de Van Halen sur laquelle il s’illustre au synthétiseur !)

Le pot-pourri de pièces de Stevie Wonder et d’Elton John était particulièrement réussi, et des mentions spéciales s’imposent pour les incroyables imitations de Gerry Boulet et de Mario Pelchat chantant Pleurs dans la pluie.

Piano Man 2 est au Cabaret du Casino de Montréal les 9 et 10 décembre et au Théâtre Capitole de Québec les 16 et 17 décembre. Les billets pour les supplémentaires des 8, 9 et 10 avril au Cabaret du Casino de Montréal sont en vente jeudi.