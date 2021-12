Consommer l’eau coûte cher aux commerçants de Saguenay

La consommation d’eau coûte cher aux commerçants de l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ces derniers se retrouvent avec de grosses factures à payer à la Ville pour l’eau qu’ils utilisent.

C’est le cas du Marché St-Marc, une épicerie de quartier, qui doit maintenant 10 360,77 $ à la Ville de Saguenay.

Pour conserver ses produits dans ses présentoirs réfrigérés, le commerce a 12 compresseurs, dont trois alimentés à l’eau. Ces modèles font circuler le liquide sans arrêt.

Quand un compteur d'eau a été installé en février 2020, les factures ont commencé à s'accumuler chez l’épicier du coin.

«Première nouvelle que j'ai eue, c'est 5700 $ au bout de neuf mois, a expliqué le copropriétaire du Marché, Éric Potvin. C'est comme un cadeau empoisonné. Ce n'est pas bien. C'est de l'argent. On n'est pas un gros commerce. Si les 12 [compresseurs] avaient marché à l'eau, on serait obligés de fermer aujourd'hui.»

«Le but, je ne pense pas que c'était de nous mettre sur le cul, mais on dirait quasiment que ça ressemble à ça. C'est punitif, en tout cas», a soutenu le copropriétaire.

«Quand tu ne sais pas que tu n'es pas conforme, tu ne peux pas t'adapter. On aurait dû avoir une petite explication», a soulevé M. Potvin.

Le conseiller municipal du secteur, Éric Simard, le comprend et s’est dit ouvert, au nom de la Ville, à prendre des arrangements avec les commerçants.

«C'est sûr que des petits commerces comme ça quand tu reçois une facture de 7000 $ ou 8000 $, c'est beaucoup. Sans qu'ils ne payent pas la facture, au moins de la reporter. Leur donner une chance de payer leurs premières factures sans payer d'intérêt», a fait valoir l’élu municipal attitré au dossier.

Pour l’aider à s’adapter, l’épicier a déboursé 3000 $ pour recevoir les conseils de spécialistes qui l’aideront à réduire sa consommation d'eau. Avec les conseils de la firme, la facture du commerçant devrait plutôt osciller autour de 1500 $ par année.

L’effet répulsif des compteurs d’eau

À la station-service Pétroles RL de La Baie, le propriétaire, Jean-Yves Tremblay, envisageait d’investir 15 000 $ dans l’aménagement d’un lave-auto. Mais quand il a vu la facture de son ami Éric Potvin, il a changé d'idée.

«Tu n'as pas de données sur combien ça va coûter. Tu attends la facture, mais quand mon chum est arrivé avec la facture de 10 000 $, j'ai dit “wow, on arrête tout ça”», a signifié M. Tremblay.

Éric Potvin voudrait que les commerçants soient informés lors de l’installation des témoins. «Si on ne parle pas, ça va mourir dans l'œuf et tout le monde va payer des factures astronomiques», a souligné l’épicier.

«C’est ce qu'ils veulent et je les comprends, on aurait donné une facture fictive. Voyez, “si vous continuez comme ça, ça va coûter ça”. Et là, ils se seraient organisés [en conséquence]. Mais là, il reçoit une facture, mais il faut qu'il s'organise après», a renchéri Éric Simard.

L’élu municipal ne s’attendait pas à ce que ses compteurs engendrent une telle note pour les commerçants. «Moi, c'était pour mesurer, pour dire au gouvernement : “voici mon commerce utilise tant d'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont une facture”», a-t-il indiqué.

Le cas du Marché St-Marc n'est pas unique. D'autres commerçants des environs ont reçu des factures totalisant quelques milliers de dollars.

La consommation résidentielle ne serait quant à elle pas facturée, selon Éric Simard.