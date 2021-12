Enquête pour meurtre: l’identité de l’anesthésiste est dévoilée

L’identité de l’anesthésiste visée dans une enquête pour meurtre par euthanasie d’un patient à l’hôpital de Laval, la Dre Isabelle Désormeau, est finalement rendue publique après deux ans de procédures juridiques.

• À lire aussi: Enquête mystérieuse pour euthanasie

Voilà deux ans que la Dre Désormeau multiplie les procédures pour empêcher les médias de divulguer son identité. Elle invoquait que cela pourrait lui porter préjudice dans un éventuel procès.

Sa demande d’autorisation d’appel du jugement de la Cour supérieure avait été rejetée par la Cour Suprême, le 2 décembre dernier. Cet après-midi, la Cour supérieure a levé les interdits de publication sur les identités des docteurs Joseph Dahine et Hugo Veilleux, tous deux des témoins importants dans le dossier, ainsi que celle de Dre Désormeau.

Infirmières « choquées »

Le 1er novembre 2019, un patient de 84 ans (dont l’identité est protégée), est décédé à l’hôpital Cité-de-la-Santé, à Laval. Deux infirmières présentes cette nuit-là ont été « choquées » par les gestes posés par Dre Désormeau, selon les documents juridiques.

Informé de la situation, le directeur des services professionnels, Alain Turcotte, avait conclu qu’il semblait s’agir d’euthanasie.

En fait, le patient devait être transféré aux soins intensifs, et sa mort était imminente d’ici quelques heures à deux jours. Or, la Dre Désormeau lui aurait plutôt administré trois médicaments, et l’aurait débranché du respirateur, indiquent les documents juridiques.

Des employés présents auraient manifesté leur désaccord et lui auraient dit : «ce n’est pas la façon de faire», mais elle n’en aurait pas tenu compte. Le patient est mort 20 minutes après.

Une semaine après le décès, le Service de Police de Laval (SPL) a ouvert une enquête pour meurtre et négligence criminelle causant la mort. Depuis, plusieurs employés ont été rencontrés par les policiers, mais ceux-ci n’ont toujours pas convoqué la Dre Désormeau.

Les Drs Dahine et Veilleux n’ont pas non plus rencontré les policiers.

Enquête terminée

À noter que la Dre Désormeau avait rencontré le Collège des médecins du Québec dans le cadre d’une enquête en déontologie. Le SPL avait fait des démarches pour obtenir copie de ce dossier. Or, la Cour supérieure a refusé cette demande, le 25 novembre dernier.

Récemment, le SPL a répondu par courriel que « l’enquête est terminée ». Voilà bientôt deux ans que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a reçu le dossier, soit en février 2020. Depuis, rien n’a été annoncé, et on répond qu’il n’y a « pas d’information publique » dans ce dossier.

Le rapport du coroner, qui vise à faire la lumière sur ce décès, n’est pas encore rendu public. Le Journal n’avait pas réussi à joindre la Dre Désormeau au moment de publier. Cette dernière a cessé de pratiquer en décembre 2019.