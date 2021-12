Escapade hivernale: cap sur une destination plein air à 3h de route de Québec

Vous cherchez une destination plein air où planifier une escapade cet hiver? Laissez-vous séduire par Edmundston au Nouveau-Brunswick, une ville francophone qui gagne à être connue. Vous découvrirez une région charmante où la nature est reine!

Les adeptes de plein air et de grands espaces se réjouiront lors d’un séjour dans cette région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, blottie entre les montagnes des Appalaches et les rivières Saint-Jean et Madawaska.

Située à seulement trois heures de route de Québec par la Transcanadienne, Edmundston est la destination idéale où poser vos valises pour profiter d’une variété d’activités de plein air comme le ski alpin, le fat bike la raquette et la motoneige.

Prêt à prendre la route? Faites de la place pour ces activités incontournables lors de votre parenthèse hivernale dans cette région à l’accueil chaleureux et à la beauté sauvage!

Une visite au Centre plein air Mont Farlagne

Cette montagne est un petit paradis pour les amateurs de sports d’hiver! Vous pourrez y pratiquer une foule d’activités telles que le ski alpin, la planche à neige, la descente sur tube, la raquette et le fat bike.

Après une journée d’adrénaline à l’air pur, rien de mieux que de se retrouver autour d’un bon chocolat chaud ou d’une bière dans le chalet principal.

Une sortie en motoneige

De magnifiques paysages enneigés vous attendent lors d’une journée en motoneige au départ d’Edmundston. Des frontières du Maine et du Québec jusqu’à la rivière Saint-Jean, la région possède plus de 650 km de sentiers faisant partie du circuit de l’Odyssée du Nord.

Vous pouvez même réserver les services d’un guide qui se fera un plaisir de vous faire découvrir les plus beaux sentiers de ce paradis de la motoneige.

Vous rêvez d’un séjour luxueux en plein cœur de la nature? Jetez un coup d’œil aux nouveaux dômes d’Ekö Nature Glamping qui offrent une vue magnifique sur le lac Baker. C’est l’endroit rêvé pour profiter d’une bonne nuit de sommeil entre deux journées de motoneige!

Un après-midi de ski de fond ou de raquette

Pour vous dégourdir les jambes, tout en respirant l’air frais de la nature, rendez-vous dans les boisés du club de golf Edmundston Fraser, point de départ des sentiers de ski de fond classique.

Vous préférez la raquette? Plusieurs coins de la région offrent un cadre idéal pour pratiquer cette activité hivernale. Récemment inauguré, le sentier Méruimticook ravira les amateurs de randonnée de longue durée et de beaux paysages.

Une soirée de patinage combinée à une promenade au centre-ville

Illuminé en soirée, l’anneau de glace géant d’Edmundston, accessible par la rue Victoria, est le rendez-vous incontournable des familles. Le patin est l’activité parfaite pour retrouver votre cœur d’enfant et effectuer vos plus belles prouesses!

Reliant les deux parties de la ville et surplombant la rivière, le pont piétonnier vert est le symbole de la ville d’Edmundston. Lors de votre séjour, prévoyez du temps pour une balade afin d’explorer le centre-ville et le parc Petit-Sault.

Quelques idées pour animer vos soirées

Après une belle journée de plein air, détendez-vous autour d’un bon repas mettant en vedette les produits de la région. Voici une petite liste des établissements qui vous plairont à coup sûr:

1. Mooshin’hers Gastro Pub: un espace chaleureux où déguster différents types de whisky et des bières originales, en plus de casser la croûte.

2. Brasseurs du Petit-Sault: une brasserie artisanale à l’ambiance conviviale où jaser, tout en savourant les spécialités qui raviront les papilles des connaisseurs et des passionnés.

3. Frank's Bar & Grill: le restaurant de l’hôtel Four Points by Sheraton est l’endroit idéal où boire un cocktail avant de rejoindre le centre-ville.

4. Le Patrimoine: qui dit pizza cuite sur feu de bois, dit véritable régal! Cette institution offre un beau menu de pizzas et de salades à déguster en toute convivialité au bord d’un feu de foyer.

Envie de recharger vos batteries, d’avoir accès à une sélection variée d’activités de plein air et d’admirer de magnifiques paysages enneigés? Profitez des joies de l’hiver lors d’une escapade à Edmundston au Nouveau-Brunswick!