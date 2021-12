Finale de la deuxième saison: un spécial de Noël pour «Bijoux de famille»

Les artisans de la télévision ne l’ont pas toujours facile. Lors du tournage de l’épisode spécial de Noël de «Bijoux de famille» qui sera présenté ce jeudi à TVA, il s’est mis pleuvoir à boire debout.

La captation du 14 novembre au bar Le Saint-Sulpice, dans le Quartier Latin, à Montréal, a tout de même pu prendre des airs féériques grâce à la débrouillardise de l’équipe de production, sans oublier la générosité des invités venus partager des anecdotes familiales liées au temps des Fêtes.

«La saison a été tournée de juin à août, mais on a décidé de faire un épisode spécial de Noël qu’on a aussi voulu tourner dehors, sur la même terrasse. Mais il s’est mis à pleuvoir pendant le tournage, alors qu’on était rendu au troisième bloc de l’émission. On a dû aller à l’intérieur et monter le décor pendant la nuit. On a tourné le reste le lendemain, entre nous. C’était quasiment un party pyjama», a raconté l’animateur de «Bijoux de famille», Charles Lafortune.

Cet épisode spécial, qui clôt la deuxième saison de l’émission, compte sur la visite de Jean-Michel Anctil, Pierre Hébert, Chantal Lacroix, Christine Morency, Neev et Mario Tessier pour nous faire rire et nous toucher avec leurs histoires.

Il est bien sûr question de tout ce qui touche aux cadeaux, à la bouffe, aux réveillons et aux traditions familiales.

Les membres de trois chorales, installés dans la salle, vont aussi surprendre les invités.

Parlant de musique, Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu, Maxime Landry, Bruno Pelletier, Damien Robitaille et la finaliste du plus récent «Star Académie», Lunou Zucchini, vont pousser la note pour cette finale de «Bijoux de famille». Ils vont chanter des cantiques de Noël ainsi que des chansons de partys.

Parmi les nouveautés de la deuxième saison qui ont particulièrement plu à Charles Lafortune, il y a l’ajout d’un volet variété avec musiciens et le retour de davantage de spectateurs en raison des assouplissements liés aux mesures sanitaires.

Plusieurs projets comme producteur et pour sa fondation

Charles Lafortune n’a rien au calendrier à ce stade-ci en 2022 à titre d’animateur, mais il est de plus en plus engagé dans la production au sein de la boite Pixcom. Dans les derniers mois, il a notamment bossé sur les séries «Audrey est revenue» et «Lac-Noir» pour Club illico, sur «Alertes» à TVA ainsi que sur le documentaire «Autiste et majeur, amour et amitié».

Il va aussi lancer au cours des prochains jours un ketchup gourmet aux herbes italiennes de la marque Pastene en soutien à la Fondation Autiste et majeur, qu’il a créée l’an dernier avec sa femme Sophie Prégent. Pastene va verser 0,50 $ à la fondation pour chaque unité vendue.

«D’autres produits vont être proposés par la suite», a révélé Charles Lafortune, qui souhaite créer des centres de jour dédiés aux adultes autistes, afin qu’ils continuent d’obtenir des services adaptés à leurs besoins. Pour l’aider, Québecor et la Fondation St-Hubert se sont engagés à verser chacun 1 million $ à la Fondation Autiste et majeur.

